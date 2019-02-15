«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры «Ньюкасл» – ЦСКА

Победят "Ньюкасл" и с "Арсеналом" можно потягаться 2 марта!
В субботу, 16 февраля, ЦСКА на заключительном сборе в Испании проведет товарищескую встречу против «Ньюкасла» (16-е место в таблице АПЛ) .
Игра начнется в 14:00 по московскому времени и будет транслироваться на канале «Матч ТВ» в прямом эфире.
- После 17-ти туров армейцы занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
- В первой игре после зимнего перерыва москвичи на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Матч пройдет в субботу, 2 марта.