«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры «Ньюкасл» – ЦСКА

В субботу, 16 февраля, ЦСКА на заключительном сборе в Испании проведет товарищескую встречу против «Ньюкасла» (16-е место в таблице АПЛ) .

Игра начнется в 14:00 по московскому времени и будет транслироваться на канале «Матч ТВ» в прямом эфире.