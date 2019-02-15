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    «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры «Ньюкасл» – ЦСКА

    В субботу, 16 февраля, ЦСКА на заключительном сборе в Испании проведет товарищескую встречу против «Ньюкасла» (16-е место в таблице АПЛ) .

    Игра начнется в 14:00 по московскому времени и будет транслироваться на канале «Матч ТВ» в прямом эфире.

    • После 17-ти туров армейцы занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
    • В первой игре после зимнего перерыва москвичи на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Матч пройдет в субботу, 2 марта.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    15.02.2019 17:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 15 февраля 2019, 22:12

      Победят "Ньюкасл" и с "Арсеналом" можно потягаться 2 марта!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 февраля 2019, 20:00

      Судя по этому сообщению, руководство Матч ТВ съело что-то не круглое.

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