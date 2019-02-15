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    Варга: «Вижу Дзюбу в АПЛ. «Реалу» он бы тоже подошел»

    Футбольный агент Шандор Варга рассказал о том, где мог бы продолжить карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

    Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему россиянину со стороны клубов из АПЛ и турецкой Суперлиги.

    – Во время чемпионата мира о Дзюбе было много разговоров. Но конкретных – нет. Я общался с коллегами, тренерами, специалистами. Все оценили его вклад в успехи российской сборной.

    Конечно, Артем – классный футболист. Многие считают, что он нужен в Европе только середнякам, но я не согласен. К тому же Дзюба и так находится в сильном клубе. «Зенит» относительно недавно выигрывал Кубок УЕФА, выступал в плей-офф Лиги чемпионов. Лично я не рекомендовал бы ему куда-то уходить. Хотя, конечно, если будет интерес от грандов – тогда да.

    – Какому клубу он бы подошел больше всего?

    – Я вижу Артема в английском футболе. Уверен, Дзюба стал бы своим в любом чемпионате. Естественно, при поддержке и доверии тренера. Вот в «Зените» Семак в него верит, и мы видим результат.

    – Любимая команда Дзюбы – «Реал». Он подошел бы мадридцам?

    – Конечно. Но многое в футболе зависит от взаимоотношений тренера с футболистом. И потому, когда я устраиваю своего игрока в тот или иной клуб, в первую очередь для меня важно, чтобы он поговорил с наставником и лучше понимал, что от него требуется.

    • Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.
    • В текущем сезоне форвард провел за петербуржцев 24 матча, записав на свой счет 10 голов и семь результативных передач.

    Источник: «Российская газета»

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    15.02.2019 13:46
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +33

      Vorobeyman 16 февраля 2019, 08:54

      Что я только что прочитал?..
      какая фигня, какая фигня))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 февраля 2019, 01:50

      Я вижу Артема на железной дороге - хорошая вышла бы шпала!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 16 февраля 2019, 01:48

      Я вижу Артема в столярке - хороший вышел бы табурет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 16 февраля 2019, 00:48

      обычный пиар. агент агенту маякнул , скажи мол так и так....если чё в долгу не останусь и отстегну как полагается)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 февраля 2019, 20:45

      покрутил пальцем у виска за то что он этот шандор тут наплёл

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 15 февраля 2019, 19:54

      Никуда он из Зенита не уйдёт. Если только у какого нить Кардифа не случится форсмажор, да и то в команду бьющуюся за выживание он не пойдет.. Про Реал-это вообще бред сивой кобылы--ага из-за Дзюбы они Бейла на лавку посадят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1130

      petr69 15 февраля 2019, 17:09

      Ванга: -"Вижу Дзюбу в АПЛ. Реалу он бы тоже подошел"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 15 февраля 2019, 16:44

      Он не выдержит темпа АПЛ даже минут на 20.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 15 февраля 2019, 16:42

      "В больнице вижу тебя, красавица.
      В инвалидной коляске вижу… С травмами разной степени тяжести." (с)
      )))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 15 февраля 2019, 16:41

      Футбольный агент Шандор Варга -скорее торгаш, который не хрена не разбирается в футболе.

      2
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