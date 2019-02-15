Варга: «Вижу Дзюбу в АПЛ. «Реалу» он бы тоже подошел»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал о том, где мог бы продолжить карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему россиянину со стороны клубов из АПЛ и турецкой Суперлиги.

– Во время чемпионата мира о Дзюбе было много разговоров. Но конкретных – нет. Я общался с коллегами, тренерами, специалистами. Все оценили его вклад в успехи российской сборной.

Конечно, Артем – классный футболист. Многие считают, что он нужен в Европе только середнякам, но я не согласен. К тому же Дзюба и так находится в сильном клубе. «Зенит» относительно недавно выигрывал Кубок УЕФА, выступал в плей-офф Лиги чемпионов. Лично я не рекомендовал бы ему куда-то уходить. Хотя, конечно, если будет интерес от грандов – тогда да.

– Какому клубу он бы подошел больше всего?

– Я вижу Артема в английском футболе. Уверен, Дзюба стал бы своим в любом чемпионате. Естественно, при поддержке и доверии тренера. Вот в «Зените» Семак в него верит, и мы видим результат.

– Любимая команда Дзюбы – «Реал». Он подошел бы мадридцам?

– Конечно. Но многое в футболе зависит от взаимоотношений тренера с футболистом. И потому, когда я устраиваю своего игрока в тот или иной клуб, в первую очередь для меня важно, чтобы он поговорил с наставником и лучше понимал, что от него требуется.