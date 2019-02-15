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    Глава ВТБ: «Попробуем довести «Динамо» до призовых мест. Или хотя бы до первой пятерки»

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что хочет принять участие в управлении «Динамо» и вывести его минимум в пятерку сильнейших команд РПЛ.

    Банк являлся владельцем клуба с 2009-го по 2016 год, после чего продал его Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» за 1 рубль. При этом ВТБ продолжил спонсировать бело-голубых. Вчера стало известно, что банк выкупил «Динамо» у ВФСО также за 1 рубль.

    «Я решил попробовать: если деньги инвестировать, то и управлять процессом. Я сам не фанат, я не буду этим заниматься, но я постараюсь собрать команду менеджеров, которая доведет команду до каких-то призовых мест или по крайней мере до первой пятерки», – сказал Костин.

    После 17-ти туров москвичи занимают занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: РБК

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    15.02.2019 12:59
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 16 февраля 2019, 01:31

      ВТБ продолжил спонсировать бело-голубых...
      поэтому целый 1 рубль железный дали на трансферы)))

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 февраля 2019, 20:55

      когда бабла немерено можно и помусорить

      1
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 15 февраля 2019, 18:38

      ...если деньги инвестировать, то и управлять процессом. Я сам не фанат, я не буду этим заниматься...- вот в этих словах, весь Костин, жаль динамиков, очередной просёр ждёт, как игроков, тренеров, так и болел, Яшин в очередной раз перевернулся, светлая ему память...))

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      Рейтинг: +379

      o33uk 15 февраля 2019, 17:04

      Тут щас главный вопрос, а готово ли спорт общество что либо продавать. Лично мне не хотелось бы что б из Динамо сделали ОАО или ООО, а какой нить аналог Федуна рассказывал как мне клуб любить и болеть за него.

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      Рейтинг: +379

      o33uk 15 февраля 2019, 16:59

      Ну были уже менеджеры после того как Аджоева выгнали, результат на лицо ФНЛ!

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      Рейтинг: +1155

      fhnv 15 февраля 2019, 16:20

      ясно!! Опять накупят супер пупер состав ,как анжи в своё время и через год сольются

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      Рейтинг: +379

      o33uk > fhnv 15 февраля 2019, 17:00

      Вот это как больше всего опасений вызывает.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 16:11

      В руководстве Динамо должны находится люди разбирающиеся в футболе. При хорошем финансировании можно создать сильную команду.

      5
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 февраля 2019, 15:15

      Менеджеры?!! Так это вот... за углом! Их с такой кормушкой даже контролировать не нужно. Побегут сами с полными мешками- кто вперёд,а кто назад!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 15:09

      Костину бы наладить корпоративное управление и работу в банке ВТБ. А Динамо эти управленцы доведут опять до ФНЛ.

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      Рейтинг: +407

      orlovcar 15 февраля 2019, 14:50

      нападающего нормального возьмите для начала, а потом понты колотите и сладкие речи говорите.

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