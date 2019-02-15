Глава ВТБ: «Попробуем довести «Динамо» до призовых мест. Или хотя бы до первой пятерки»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что хочет принять участие в управлении «Динамо» и вывести его минимум в пятерку сильнейших команд РПЛ.

Банк являлся владельцем клуба с 2009-го по 2016 год, после чего продал его Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» за 1 рубль. При этом ВТБ продолжил спонсировать бело-голубых. Вчера стало известно, что банк выкупил «Динамо» у ВФСО также за 1 рубль.

«Я решил попробовать: если деньги инвестировать, то и управлять процессом. Я сам не фанат, я не буду этим заниматься, но я постараюсь собрать команду менеджеров, которая доведет команду до каких-то призовых мест или по крайней мере до первой пятерки», – сказал Костин.

После 17-ти туров москвичи занимают занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.