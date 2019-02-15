Варга: «Чалов обратил на себя внимание. Им интересуются в Англии»

Ну ему только 21,, Эх был бы скорость, явно стал бы топом!
Футбольный агент Шандор Варга сообщил, что нападающий ЦСКА Федор Чалов входит в список интересов английских клубов.
«Обратил на себя внимание Федор Чалов. Им интересуются в Англии. Имена клубов не могу назвать, но за ним следят.
Чалов здорово проявил себя в первой части сезона, но мне кажется, что пока ему рано уезжать. Он и так находится в прекрасном клубе с очень сильным тренером. Так что спешить некуда», – сказал Варга.
- Чалов – воспитанник армейцев. За основной состав 20-летний футболист дебютировал в сентябре 2016 года.
- В этом сезоне форвард провел за красно-синих 24 матча, забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает россиянина в 10 миллионов евро.