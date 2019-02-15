Варга: «Чалов обратил на себя внимание. Им интересуются в Англии»

Футбольный агент Шандор Варга сообщил, что нападающий ЦСКА Федор Чалов входит в список интересов английских клубов.

«Обратил на себя внимание Федор Чалов. Им интересуются в Англии. Имена клубов не могу назвать, но за ним следят.

Чалов здорово проявил себя в первой части сезона, но мне кажется, что пока ему рано уезжать. Он и так находится в прекрасном клубе с очень сильным тренером. Так что спешить некуда», – сказал Варга.