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    Варга: «Чалов обратил на себя внимание. Им интересуются в Англии»

    Футбольный агент Шандор Варга сообщил, что нападающий ЦСКА Федор Чалов входит в список интересов английских клубов.

    «Обратил на себя внимание Федор Чалов. Им интересуются в Англии. Имена клубов не могу назвать, но за ним следят.

    Чалов здорово проявил себя в первой части сезона, но мне кажется, что пока ему рано уезжать. Он и так находится в прекрасном клубе с очень сильным тренером. Так что спешить некуда», – сказал Варга.

    • Чалов – воспитанник армейцев. За основной состав 20-летний футболист дебютировал в сентябре 2016 года.
    • В этом сезоне форвард провел за красно-синих 24 матча, забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает россиянина в 10 миллионов евро.

    Источник: «Российская газета»

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    15.02.2019 12:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 15 февраля 2019, 18:18

      Ну ему только 21,, Эх был бы скорость, явно стал бы топом!

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 15 февраля 2019, 17:29

      Не, никто ждать не будет - деньги нужны сейчас. Начнётся хайп и бешкнная информационная раскрутка, все на ТВ начнут говорить о говорить о гениальности, о том что им интересуются с ТОП-5, а закончится все лавочкой запасных Монако.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 15:56

      Если Чалов повысит свой уровень ,его можно будет продать дороже.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion > zigbert 16 февраля 2019, 07:33

      А если понизит свой уровень ,его можно будет продать дешевле. Согласен с вами полностью, Капитан Очевидность!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 февраля 2019, 14:34

      Интересоваться можно любым игроком и несколько лет наблюдать
      за ним. Федор Чалов поиграет в ПФК ЦСКА еще несколько лет, окрепнет
      и наберет стабильность в играх, а будут интересные предложения, он
      с руководством клуба их рассмотрит и они решат куда переходить.

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 февраля 2019, 14:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Интересно кто эти лохи? )))

      -5
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 15 февраля 2019, 12:56

      Ну начинается..как бы я не любил ЦСКА, но при всем уважении, Чалова в АПЛ затопчут, ну вот вообще не его лига, в физике он не дорос до этой лиги.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Kulima 15 февраля 2019, 13:50

      Так ему ещё мужать и мужать,два года как минимум дома надо играть.

      2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > александр п 15 февраля 2019, 13:58

      Хотелось бы верить, но как показывает практика роста наших молодых футболистов - через 2 года Чалов будет сидеть в глухом запасе в ЦСКА или бегать в аренде в середняке РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > WhiteEgon 15 февраля 2019, 14:37

      Назови таких наших молодых футболистов.

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > vladimir-7 15 февраля 2019, 15:28

      Давыдов, Соловьев, Портнягин, Базелюк, Жамалетдинов и т.д.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > WhiteEgon 15 февраля 2019, 15:45

      Если в ЦСКА он потеряет место в основе,то что ему делать в АПЛ?Там никто такой фигнёй как выращивание молодёжи не занимается.Не тянешь ,сразу в аренду.

      2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > александр п 15 февраля 2019, 15:56

      В России тепличные условия - зарплата + паспорт и уровень чемпионата невысокий. Многие игроки здесь выходят на определенный уровень, а потом из-за отсутствие конкуренции идут на спад.
      В АПЛ все по другому. Пока Чалов молод, не зажирел, его можно воспитать под ритм АПЛ. Все зависит от его желания.
      Наши игроки переходили в АПЛ после 25-27 лет состоявшимися футболистами. И их хватало на сезон-два - Аршавин, Биля , Жирков, Павлюченко. Они просто не выдерживали темп АПЛ. Там нужно постоянно тренироваться, поддерживать форму и играть в условиях жесткой конкуренции - 2 кубка, еврокубки (при наличии) и чемпионат из 20 команд.
      В России же после каждого матча можно в клуб пойти забухать, недельку погулять и снова на игру.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > WhiteEgon 15 февраля 2019, 16:13

      Уровень РПЛ всё таки не такой уж низкий, есть пяток команд претендующих на чемпионство.Да и остальные подтянулись,любой аутсайдер может выиграть у лидера.Насчёт забухать ,это только в перерывах.Чалов сейчас имеет игровую практику,в хорошей команде у хорошего тренера.И это для него на данном этапе главное.Возраст у него такой ,что ему ещё есть куда расти и за счёт чего.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > WhiteEgon 15 февраля 2019, 18:09

      А ты думал, что молодые футболисты все поголовно
      должны обязательно войти в основной состав команд.
      У тех игроков у которых не получилось, то они или зазвездились, или получили травмы, или просто не
      захотели дальше повышать свой уровень.

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > vladimir-7 15 февраля 2019, 18:23

      А кто из молодых российских игроков в последние годы попал в основу своего клуба и там стабильно и результативно играет?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > WhiteEgon 15 февраля 2019, 19:55

      Ну если ты не смотришь футбол и не наблюдаешь
      за игроками команд ЦСКА, Спартак, Зенит, Краснодар
      и др., то незачем дальше вести с тобой эту переписку.

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > vladimir-7 15 февраля 2019, 23:27

      Я хотя бы фамилии назвал, а ты нет.
      Так что согласен, что нужно прекращать с тобой переписку.

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