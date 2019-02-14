Бартомеу опроверг информацию о возможном возвращении Неймара в «Барселону» 

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Неймара из «ПСЖ» в каталонский клуб.

«Я общался с Неймаром, мы виделись несколько раз, но его представители никогда не говорили мне, что он хочет вернуться.

Никто не обращался к нам по этому поводу. У Неймара контракт с «ПСЖ». Это его второй сезон в клубе, и очень сложно представить, что они хотят продать его. Мы не хотели.

У нас есть недостатки по суммам отступных. Европейские клубы могут этим воспользоваться. Но Франция – это не тот случай, так что он не может вернуться», – сказал Бартомеу в эфире радио Radio Kanal Barcelona.