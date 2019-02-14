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    Бартомеу опроверг информацию о возможном возвращении Неймара в «Барселону» 

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Неймара из «ПСЖ» в каталонский клуб.

    «Я общался с Неймаром, мы виделись несколько раз, но его представители никогда не говорили мне, что он хочет вернуться.

    Никто не обращался к нам по этому поводу. У Неймара контракт с «ПСЖ». Это его второй сезон в клубе, и очень сложно представить, что они хотят продать его. Мы не хотели.

    У нас есть недостатки по суммам отступных. Европейские клубы могут этим воспользоваться. Но Франция – это не тот случай, так что он не может вернуться», – сказал Бартомеу в эфире радио Radio Kanal Barcelona.

    • Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года.
    • Сумма трансфера составила 222 миллиона евро.

    Источник: Sky Sports

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    14.02.2019 19:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 февраля 2019, 22:08

      это уже где-то 3 опровержение за последние пару месяцев. журналисты уже совсем обалдели фейки клепать

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