Бартомеу: «Отношения «Барселоны» с Месси будут продолжаться вечно»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сообщил, что клуб предложил нападающему Лионелю Месси подписать новый пятилетний контракт.

Действующее соглашение 31-летнего аргентинца рассчитано до лета 2021 года.

«Лионель Месси продолжит выступать за «Барселону». Он игрок клуба, и наши отношения будут продолжаться вечно.

Лео сказал нам, что хочет продолжить играть. Мы предложили ему новый пятилетний контракт, и, надеюсь, что продолжим обсуждение сделки.

Я знаю, что однажды Лионель завершит карьеру. Мы должны подготовить клуб к будущему.

Мы привозим в команду прекрасных молодых игроков, потому что нам нужно продолжать нынешнюю успешную эру. Это наша ответственность», – сказал Бартомеу.