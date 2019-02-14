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    Бартомеу: «Отношения «Барселоны» с Месси будут продолжаться вечно»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сообщил, что клуб предложил нападающему Лионелю Месси подписать новый пятилетний контракт.

    Действующее соглашение 31-летнего аргентинца рассчитано до лета 2021 года.

    «Лионель Месси продолжит выступать за «Барселону». Он игрок клуба, и наши отношения будут продолжаться вечно.

    Лео сказал нам, что хочет продолжить играть. Мы предложили ему новый пятилетний контракт, и, надеюсь, что продолжим обсуждение сделки.

    Я знаю, что однажды Лионель завершит карьеру. Мы должны подготовить клуб к будущему.

    Мы привозим в команду прекрасных молодых игроков, потому что нам нужно продолжать нынешнюю успешную эру. Это наша ответственность», – сказал Бартомеу.

    • Месси выступает за «Барселону» с 2005 года (до этого он с 2001 года выступал за различные молодежные команды сине-гранатовых).
    • За это время форвард провел за каталонцев 666 матчей, забил 581 гол и сделал 233 результативные передачи.

    Источник: Goal

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    14.02.2019 18:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 февраля 2019, 20:07

      666 матчей...***зловещие звуки***
      ну президента прямо уже прёт на громкие заявления
      интересно, кем видит себя Месси после окончания карьеры. Что-то мне сложно представить его в структуре клуба, а про тренерство вообще молчу.

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