Бартомеу: «Отношения «Барселоны» с Месси будут продолжаться вечно»

666 матчей...***зловещие звуки***
ну президента прямо уже прёт на громкие заявления
интересно, кем видит себя Месси после окончания карьеры. Что-то мне сложно представить его в структуре клуба, а про тренерство вообще молчу.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сообщил, что клуб предложил нападающему Лионелю Месси подписать новый пятилетний контракт.
Действующее соглашение 31-летнего аргентинца рассчитано до лета 2021 года.
«Лионель Месси продолжит выступать за «Барселону». Он игрок клуба, и наши отношения будут продолжаться вечно.
Лео сказал нам, что хочет продолжить играть. Мы предложили ему новый пятилетний контракт, и, надеюсь, что продолжим обсуждение сделки.
Я знаю, что однажды Лионель завершит карьеру. Мы должны подготовить клуб к будущему.
Мы привозим в команду прекрасных молодых игроков, потому что нам нужно продолжать нынешнюю успешную эру. Это наша ответственность», – сказал Бартомеу.
- Месси выступает за «Барселону» с 2005 года (до этого он с 2001 года выступал за различные молодежные команды сине-гранатовых).
- За это время форвард провел за каталонцев 666 матчей, забил 581 гол и сделал 233 результативные передачи.