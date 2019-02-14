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    Журналистам показали камеру Мамаева в «Бутырке»

    Руководство СИЗО-2 «Бутырка» предоставила журналистам посетить камеру, в которой содержится полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Кроме футболиста, в ней находятся еще 11 заключенных.

    Сегодня все они провели футбольный матч – два тайма по 20 минут в формате шесть на шесть. Мамаев сыграл по тайму за каждую из сторон, забив в общей сложности семь голов. Со счетом 8:7 победила команда в желтых манишках.

    • В октябре Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким был арестован на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве.
    • 8 декабря Тверской суд Москвы продлил содержание всех четверых в СИЗО еще на два месяца.
    • 6 февраля срок ареста был продлен до 8 апреля.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.02.2019 17:34
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 15 февраля 2019, 19:41

      М-да, в больнице у нас хуже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 февраля 2019, 20:32

      Не понял, почему 2 подушки рядом, он что спит не сам??? он еще павел или уже павлина??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +212

      Kalida > Павел Буре 14 февраля 2019, 20:46

      как в армии, для экономии места кровати вместе стоят, хотя... там мне больше нравится, чем в армии, уютнее как-то)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      Smoke Some Weed > Павел Буре 15 февраля 2019, 00:02

      Все правильно, в армии также, только у нас одноярусные были кровати

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 14 февраля 2019, 20:22

      Прям люкс. Из документалок 90-ых сложилось впечатление, что там теснота,духота, грязь, и спят по очереди.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 > Леха из Твери 14 февраля 2019, 20:48

      многие обычные граждане мечтают о такой камере)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 февраля 2019, 19:43

      чисто уютно и фрукты свежие на столе всё как дома только в большой семье

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 февраля 2019, 19:41

      У нас большинство больниц бы позавидовало такой обстановке, если вместо нар простые кровати поставить...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 19:38

      Жить можно.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 14 февраля 2019, 19:15

      Четось какую-то тюрьму в тюрьме построили, чтоли для них там

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 14 февраля 2019, 19:04

      Да,это вам не Таити...

      2
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2019, 18:38

      Жёлтые жилеты уже в "Бутырке" и Мамаев с ними!

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 14 февраля 2019, 18:36

      Боржоми пьёт)

      2
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