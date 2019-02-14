Журналистам показали камеру Мамаева в «Бутырке»

Руководство СИЗО-2 «Бутырка» предоставила журналистам посетить камеру, в которой содержится полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Кроме футболиста, в ней находятся еще 11 заключенных.

Сегодня все они провели футбольный матч – два тайма по 20 минут в формате шесть на шесть. Мамаев сыграл по тайму за каждую из сторон, забив в общей сложности семь голов. Со счетом 8:7 победила команда в желтых манишках.