Журналистам показали камеру Мамаева в «Бутырке»

М-да, в больнице у нас хуже
Руководство СИЗО-2 «Бутырка» предоставила журналистам посетить камеру, в которой содержится полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Кроме футболиста, в ней находятся еще 11 заключенных.
Сегодня все они провели футбольный матч – два тайма по 20 минут в формате шесть на шесть. Мамаев сыграл по тайму за каждую из сторон, забив в общей сложности семь голов. Со счетом 8:7 победила команда в желтых манишках.
- В октябре Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким был арестован на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве.
- 8 декабря Тверской суд Москвы продлил содержание всех четверых в СИЗО еще на два месяца.
- 6 февраля срок ареста был продлен до 8 апреля.