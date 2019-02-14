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    Мамаев: «Матч в СИЗО – незабываемые ощущения. Посвящаю его жене»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подвел краткое резюме после футбольного матча в СИЗО-2 «Бутырка», поделившись впечатлениями от игры.

    Встреча состоялась сегодня и закончилась победой команды в желтых манишках со счетом 8:7. Футболист провел за каждую из сторон по одному тайму и забил семь мячей. Три – за желтых и четыре – в составе зеленых.

    Заключенные сыграли два тайма по 20 минут в формате шесть на шесть.

    «Незабываемые ощущения. После этих месяцев рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его супруге.

    Спасибо ФСИН за поддержку», – сказал Мамаев.

    • В октябре Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким был арестован на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве.
    • 8 декабря Тверской суд Москвы продлил содержание всех четверых в СИЗО еще на два месяца.
    • 6 февраля срок ареста был продлен до 8 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2019 16:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 15 февраля 2019, 11:33

      Развлеклись!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 февраля 2019, 19:51

      от души оторвался теперь это незабываемые для него ощущения
      Истинному Краснодару желаю победы над /дойче/

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 14 февраля 2019, 17:46

      Мамаев прошел предсезонку в ускоренном режиме и даже в контрольном матче сыграл))

      1
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      ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > Lester84 15 февраля 2019, 11:36

      Извини не туда нажал!! (компенсировал).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 февраля 2019, 17:24

      так заключай с ними контракт по схеме 3+1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      vlad10180v 14 февраля 2019, 17:22

      Конечно где бы ты еще столько забил ?

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 февраля 2019, 17:07

      Сегодня Краснодар проводит первую игру после перерыва и не одной статьи,,,,,Зато про матч Мамаева в СИЗО какой сайт не открой новость,,,,,Это что мы так любим футбол???

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 февраля 2019, 16:45

      А чего по Матчу то не показали. С тремя комментаторами. С последующим обзором

      5
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    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 14 февраля 2019, 16:27

      ...Посвящаю его жене. из соседней камеры)

      3
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      ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c > arzamas 14 февраля 2019, 22:19

      что, в школе отхватил?)

      0
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