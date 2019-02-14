Мамаев: «Матч в СИЗО – незабываемые ощущения. Посвящаю его жене»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подвел краткое резюме после футбольного матча в СИЗО-2 «Бутырка», поделившись впечатлениями от игры.

Встреча состоялась сегодня и закончилась победой команды в желтых манишках со счетом 8:7. Футболист провел за каждую из сторон по одному тайму и забил семь мячей. Три – за желтых и четыре – в составе зеленых.

Заключенные сыграли два тайма по 20 минут в формате шесть на шесть.

«Незабываемые ощущения. После этих месяцев рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его супруге.

Спасибо ФСИН за поддержку», – сказал Мамаев.