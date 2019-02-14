Мамаев: «Матч в СИЗО – незабываемые ощущения. Посвящаю его жене»

Развлеклись!!
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подвел краткое резюме после футбольного матча в СИЗО-2 «Бутырка», поделившись впечатлениями от игры.
Встреча состоялась сегодня и закончилась победой команды в желтых манишках со счетом 8:7. Футболист провел за каждую из сторон по одному тайму и забил семь мячей. Три – за желтых и четыре – в составе зеленых.
Заключенные сыграли два тайма по 20 минут в формате шесть на шесть.
«Незабываемые ощущения. После этих месяцев рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его супруге.
Спасибо ФСИН за поддержку», – сказал Мамаев.
- В октябре Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким был арестован на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве.
- 8 декабря Тверской суд Москвы продлил содержание всех четверых в СИЗО еще на два месяца.
- 6 февраля срок ареста был продлен до 8 апреля.