Мамаев сегодня проводит игру в «Бутырке»

Сегодня в СИЗО-2 «Бутырка» проходит футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Как сообщил ранее «Спорт-Экспресс», формат игры – шесть на шесть, два тайма по 20 минут.

Фотографии с матча в своем инстаграме опубликовала жена футболиста Алана Мамаева.

В октябре Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным , его младшим братом Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким был арестован на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве.

, его младшим братом и был арестован на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве. 8 декабря Тверской суд Москвы продлил содержание всех четверых в СИЗО еще на два месяца.

6 февраля срок ареста был продлен до 8 апреля.