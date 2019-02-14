Мамаев сегодня проводит игру в «Бутырке»

Странно, что по Матч ТВ е показывают! Всё лучше, чем фильмы с Джеки Чаном!))Если бы Кокорин не врал про колено - тоже бы погонял круглого!))
Сегодня в СИЗО-2 «Бутырка» проходит футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Как сообщил ранее «Спорт-Экспресс», формат игры – шесть на шесть, два тайма по 20 минут.
Фотографии с матча в своем инстаграме опубликовала жена футболиста Алана Мамаева.
- В октябре Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким был арестован на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве.
- 8 декабря Тверской суд Москвы продлил содержание всех четверых в СИЗО еще на два месяца.
- 6 февраля срок ареста был продлен до 8 апреля.
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