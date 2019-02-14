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    Мамаев сегодня проводит игру в «Бутырке»

    Сегодня в СИЗО-2 «Бутырка» проходит футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Как сообщил ранее «Спорт-Экспресс», формат игры – шесть на шесть, два тайма по 20 минут.

    Фотографии с матча в своем инстаграме опубликовала жена футболиста Алана Мамаева.

    • В октябре Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким был арестован на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве.
    • 8 декабря Тверской суд Москвы продлил содержание всех четверых в СИЗО еще на два месяца.
    • 6 февраля срок ареста был продлен до 8 апреля.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой

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    14.02.2019 14:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 14 февраля 2019, 15:03

      Странно, что по Матч ТВ е показывают! Всё лучше, чем фильмы с Джеки Чаном!))Если бы Кокорин не врал про колено - тоже бы погонял круглого!))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 14 февраля 2019, 14:59

      Есть у кого ссылка на онлайн?

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