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    Вандерсон: «Главный хит в раздевалке «Краснодара» – «Цвет настроения черный»

    Футболист «Краснодара» Вандерсон рассказал о музыкальных предпочтениях команды. В качестве ди-джея в раздевалке выступает Ари.

    «Ари – наш DJ. Он ставит вообще всe: и латинскую, и российскую музыку. Даже африканскую для Шарля Каборе. Бразильцы уже выучили треки на русском и наоборот. Главный хит в раздевалке: «Цвет настроения черный».

    Лично я больше всего люблю бразильскую музыку, хип-хоп. Мой последний концерт – Трэвис Скотт. Хотя на моей родине популярнее всего фанк. Его слушают и простые дети на улицах, и состоятельные слои общества», – сказал Вандерсон.

    • Вандерсон выступает в России с 2017 года.
    • В течение карьеры бразилец больше всего матчей провел за «Льерс» (2013-2015 годы, 55 игр в чемпионате Бельгии, четыре гола).
    • «Краснодар» в РПЛ идет вторым.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.02.2019 10:52
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