Вандерсон: «Главный хит в раздевалке «Краснодара» – «Цвет настроения черный»

Футболист «Краснодара» Вандерсон рассказал о музыкальных предпочтениях команды. В качестве ди-джея в раздевалке выступает Ари.

«Ари – наш DJ. Он ставит вообще всe: и латинскую, и российскую музыку. Даже африканскую для Шарля Каборе. Бразильцы уже выучили треки на русском и наоборот. Главный хит в раздевалке: «Цвет настроения черный».

Лично я больше всего люблю бразильскую музыку, хип-хоп. Мой последний концерт – Трэвис Скотт. Хотя на моей родине популярнее всего фанк. Его слушают и простые дети на улицах, и состоятельные слои общества», – сказал Вандерсон.