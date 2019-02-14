Президент «Барселоны»: «Вальверде останется, даже если мы ничего не выиграем»

Что-то Бартомеу, по видимому, принял сыворотку правды. Уже второе откровение подряд, после желания играть матчи Примеры по всему миру)) теперь это. Чем им так Эрнесто угодил, что такая мощная поддержка?
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заверил, что не уволит главного тренера Эрнесто Вальверде. Каталонцы лидируют в Примере.
«Тренер продолжит работать. Он полагается на футболистов. Я доверяю Вальверде, он будет в команде, даже если мы ничего не выиграем», – сказал Бартомеу.
- Это второй сезон для Вальверде в «Барселоне».
- В прошлом сезоне команда победила в Примере.
- Победа в чемпионате Испании – главное достижение в тренерской карьере Вальверде.