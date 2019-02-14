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    Президент «Барселоны»: «Вальверде останется, даже если мы ничего не выиграем»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заверил, что не уволит главного тренера Эрнесто Вальверде. Каталонцы лидируют в Примере.

    «Тренер продолжит работать. Он полагается на футболистов. Я доверяю Вальверде, он будет в команде, даже если мы ничего не выиграем», – сказал Бартомеу.

    • Это второй сезон для Вальверде в «Барселоне».
    • В прошлом сезоне команда победила в Примере.
    • Победа в чемпионате Испании – главное достижение в тренерской карьере Вальверде.

    Источник: Marca

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    14.02.2019 10:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 февраля 2019, 14:20

      Что-то Бартомеу, по видимому, принял сыворотку правды. Уже второе откровение подряд, после желания играть матчи Примеры по всему миру)) теперь это. Чем им так Эрнесто угодил, что такая мощная поддержка?

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 14 февраля 2019, 12:10

      Второго Гвардиолы у Барсы не будет, это разовый и штучный товарчик

      7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Skull_Boy 14 февраля 2019, 14:16

      Как и второго САФа у МЮ и т.д. и т.п. не за такой короткий промежуток времени. Тем более тот же Зидан и Пеп были едва ли не новичками в своём деле, но руководство рискнуло и получилось выше всяких ожиданий. Я это к тому, что рисковать нужно,делать ставку на потенциальных вундеркиндов вроде Нагельсмана.

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