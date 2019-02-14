Президент «Барселоны»: «Вальверде останется, даже если мы ничего не выиграем»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заверил, что не уволит главного тренера Эрнесто Вальверде. Каталонцы лидируют в Примере.

«Тренер продолжит работать. Он полагается на футболистов. Я доверяю Вальверде, он будет в команде, даже если мы ничего не выиграем», – сказал Бартомеу.