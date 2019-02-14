Вандерсон: «В Краснодаре меня однажды остановили полицейские. Теперь они мои друзья»

Футболист «Краснодара» Вандерсон рассказал о встрече с полицейскими. Теперь он с ними дружит.

– Самая необычная встреча с фанатом?

– Один парень на улице попросил оставить автограф на руке, и я расписался. Один раз меня остановила полиция в «Краснодаре». Спросили, откуда я. Когда поняли, что из Бразилии, сразу: «Футболист, что ли?».

Эти два полицейских стали моими друзьями. Тем более что здесь мало кто общается по-английски. В Краснодаре не так много знаков дорожного движения, как в Европе. Полицейские мне объяснили, где я могу поворачивать, а где – нет.