Вандерсон: «В Краснодаре меня однажды остановили полицейские. Теперь они мои друзья»

Осваивается.
Футболист «Краснодара» Вандерсон рассказал о встрече с полицейскими. Теперь он с ними дружит.
– Самая необычная встреча с фанатом?
– Один парень на улице попросил оставить автограф на руке, и я расписался. Один раз меня остановила полиция в «Краснодаре». Спросили, откуда я. Когда поняли, что из Бразилии, сразу: «Футболист, что ли?».
Эти два полицейских стали моими друзьями. Тем более что здесь мало кто общается по-английски. В Краснодаре не так много знаков дорожного движения, как в Европе. Полицейские мне объяснили, где я могу поворачивать, а где – нет.
- Вандерсон выступает в России с 2017 года.
- В течение карьеры бразилец больше всего матчей провел за «Льерс» (2013-2015 годы, 55 игр в чемпионате Бельгии, четыре гола).
- «Краснодар» в РПЛ идет вторым.