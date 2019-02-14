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    Вандерсон: «В Краснодаре меня однажды остановили полицейские. Теперь они мои друзья»

    Футболист «Краснодара» Вандерсон рассказал о встрече с полицейскими. Теперь он с ними дружит.

    – Самая необычная встреча с фанатом?

    – Один парень на улице попросил оставить автограф на руке, и я расписался. Один раз меня остановила полиция в «Краснодаре». Спросили, откуда я. Когда поняли, что из Бразилии, сразу: «Футболист, что ли?».

    Эти два полицейских стали моими друзьями. Тем более что здесь мало кто общается по-английски. В Краснодаре не так много знаков дорожного движения, как в Европе. Полицейские мне объяснили, где я могу поворачивать, а где – нет.

    • Вандерсон выступает в России с 2017 года.
    • В течение карьеры бразилец больше всего матчей провел за «Льерс» (2013-2015 годы, 55 игр в чемпионате Бельгии, четыре гола).
    • «Краснодар» в РПЛ идет вторым.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.02.2019 09:58
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 февраля 2019, 15:11

      Осваивается.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 февраля 2019, 12:05

      Вандерсон: «Однажды я снял проститутку.... Теперь она - ....» :)))

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