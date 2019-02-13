Ди Мария: «В «Манчестер Юнайтед» у меня были проблемы только с ван Гаалом»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария вспомнил времена выступления за «Манчестер Юнайтед». По словам аргентинца, у него были проблемы с тренером.

«Я никогда не говорил плохо о «Юнайтед» и людях, там работающих. В этом клубе у меня были проблемы только с тренером», – цитирует Ди Марию Cadena COPE.