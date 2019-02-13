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    Ди Мария: «В «Манчестер Юнайтед» у меня были проблемы только с ван Гаалом»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария вспомнил времена выступления за «Манчестер Юнайтед». По словам аргентинца, у него были проблемы с тренером.

    «Я никогда не говорил плохо о «Юнайтед» и людях, там работающих. В этом клубе у меня были проблемы только с тренером», – цитирует Ди Марию Cadena COPE.

    • Во время выступления аргентинца за команду (2014-2015 годы) ее тренировал Луи ван Гаал.
    • Игрок провел 27 матчей в АПЛ, забил три гола.
    • Главное достижение Ди Марии в карьере – победа в Лиге чемпионов с «Реалом».

    Источник: Cadena COPE

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    13.02.2019 19:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 февраля 2019, 21:38

      Я так и не понял, с чего вдруг к нему болельщики прицепились.

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