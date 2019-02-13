Ди Мария: «В «Манчестер Юнайтед» у меня были проблемы только с ван Гаалом»

Я так и не понял, с чего вдруг к нему болельщики прицепились.
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария вспомнил времена выступления за «Манчестер Юнайтед». По словам аргентинца, у него были проблемы с тренером.
«Я никогда не говорил плохо о «Юнайтед» и людях, там работающих. В этом клубе у меня были проблемы только с тренером», – цитирует Ди Марию Cadena COPE.
- Во время выступления аргентинца за команду (2014-2015 годы) ее тренировал Луи ван Гаал.
- Игрок провел 27 матчей в АПЛ, забил три гола.
- Главное достижение Ди Марии в карьере – победа в Лиге чемпионов с «Реалом».