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    Герб «МЮ» на иранском ТВ заменили на старый из-за запрета в стране дьявольских символов

    Иранское телевидение цензурировало герб «Манчестер Юнайтед».

    После первого матча «МЮ» против «ПСЖ» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов на одном из каналов прошел разбор игры. На экране позади ведущего были клубные эмблемы. Герб английского клуба заменили на эмблему образца 1970 года, в центре которой изображен не дьявол, и корабль.

    Причина состоит в том, что в Иране запрещено изображать или показывать любые символы, имеющие отношение к дьяволу или аду.

    Ответная игра между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта во Франции.

    Источник: The Sun

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    13.02.2019 15:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 13 февраля 2019, 19:06

      Забавно и вместе с тем странно наблюдать мир вокруг нас - невероятные открытия в области науки и техники на фоне столь отсталого во многих аспектах человеческого самосознания, местами, находящегося на уровне средневековья или ранее, в плену собственных иллюзий и самообмана...

      1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz > Maxi_7 14 февраля 2019, 00:16

      Боже.. какой же ты глупый

      -1
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 13 февраля 2019, 18:30

      Иранцы делают правильно, нечего ставить дьявольские символы на герб команды.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 февраля 2019, 17:54

      Надо было просто замазать белым цензуру

      0
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 13 февраля 2019, 17:10

      Ай-яй-яй! "МЮ" не единственная команда с дьявольской символикой, матчи проводятся в соответствие с календарём, не считающимся со всякими байрамами, на футбол ходят женщины с открытыми лицами (и не только), во время матчей пьют алкоголь (Ди Мария не даст соврать)... Если вы такие ортодоксы - откажитесь от футбола в своей стране, запретите его.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 февраля 2019, 16:11

      мракобесие)

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