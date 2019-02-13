Герб «МЮ» на иранском ТВ заменили на старый из-за запрета в стране дьявольских символов

Иранское телевидение цензурировало герб «Манчестер Юнайтед».

После первого матча «МЮ» против «ПСЖ» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов на одном из каналов прошел разбор игры. На экране позади ведущего были клубные эмблемы. Герб английского клуба заменили на эмблему образца 1970 года, в центре которой изображен не дьявол, и корабль.

Причина состоит в том, что в Иране запрещено изображать или показывать любые символы, имеющие отношение к дьяволу или аду.

Ответная игра между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта во Франции.