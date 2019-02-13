«Анхель вернулся к красным дьяволам». Карикатурист изобразил Ди Марию в виде ангела с мечом

Прикольно)))
Футбольный карикатурист Омар Момани описал выездную победу «ПСЖ» над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На своем рисунке художник изобразил полузащитника парижан Анхеля Ди Марию в виде ангела с мечом в руках, который сражается против дьяволов.
«Анхель вернулся к красным дьяволам», – написал Момани.
- В игре против «МЮ» аргентинец сделал голевой пас.
- Хавбек выступал за «Юнайтед» в сезоне-2014/15.
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