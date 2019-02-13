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    «Анхель вернулся к красным дьяволам». Карикатурист изобразил Ди Марию в виде ангела с мечом

    Футбольный карикатурист Омар Момани описал выездную победу «ПСЖ» над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    На своем рисунке художник изобразил полузащитника парижан Анхеля Ди Марию в виде ангела с мечом в руках, который сражается против дьяволов.

    «Анхель вернулся к красным дьяволам», – написал Момани.

    • В игре против «МЮ» аргентинец сделал голевой пас.
    • Хавбек выступал за «Юнайтед» в сезоне-2014/15.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Омара Момани

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    13.02.2019 13:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 13 февраля 2019, 20:14

      Прикольно)))

      0
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 13 февраля 2019, 13:43

      Вообще - очень круто. А с Сульшера, Погба и особенно Санчеса просто выпад полный.))

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 13 февраля 2019, 13:25

      а у известного футбольного карикатуриста нет имени? или это его реклама?

      0
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