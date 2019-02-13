«Анхель вернулся к красным дьяволам». Карикатурист изобразил Ди Марию в виде ангела с мечом

Футбольный карикатурист Омар Момани описал выездную победу «ПСЖ» над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На своем рисунке художник изобразил полузащитника парижан Анхеля Ди Марию в виде ангела с мечом в руках, который сражается против дьяволов.

«Анхель вернулся к красным дьяволам», – написал Момани.

В игре против «МЮ» аргентинец сделал голевой пас.

Хавбек выступал за «Юнайтед» в сезоне-2014/15.