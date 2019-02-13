Дани Алвес: «ПСЖ» пора потерять девственность в Лиге чемпионов»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес рассказал о задачах клуба в нынешнем сезоне. Во вторник парижане обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Наша цель – побеждать во всех турнирах. Мы работаем над этим каждый день. Решаем все задачи, будь то Кубок, Лига чемпионов или чемпионат.

Будет очень хорошо, если мы победим в Лиге чемпионов. Нам пора потерять девственность в этом турнире», – заявил бразилец.