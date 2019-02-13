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    Дани Алвес: «ПСЖ» пора потерять девственность в Лиге чемпионов»

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес рассказал о задачах клуба в нынешнем сезоне. Во вторник парижане обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Наша цель – побеждать во всех турнирах. Мы работаем над этим каждый день. Решаем все задачи, будь то Кубок, Лига чемпионов или чемпионат.

    Будет очень хорошо, если мы победим в Лиге чемпионов. Нам пора потерять девственность в этом турнире», – заявил бразилец.

    • Ответный матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в Париже 6 марта.
    • Клуб ни разу не выигрывал Лигу чемпионов.

    Источник: Goal.com

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    13.02.2019 11:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +617

      nelez 13 февраля 2019, 21:56

      в каталонии Дениз Айтекин порвал вашу целку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 18:01

      Пошли высокие слова и громкие заявления.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 февраля 2019, 16:48

      Там вы её давно потеряли.. Умник..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 февраля 2019, 13:20

      Это прям как читать на сайте Досуга объявление проститутки, где она хочет потерять девственность )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +905

      VVadic 13 февраля 2019, 12:59

      Блин, после той игры с Барселоной(6:1), я думал они потеряли девственность во все щели!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      b0mb 13 февраля 2019, 12:54

      Eсли делаете cтавки -> bet-group.ru

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 февраля 2019, 12:40

      Вас каждый год нагибают, уж простите, но это данность. И за все эти годы ПСЖ едва ли стал сильнее, поэтому в этот раз скажите спасибо за мёртвый МЮ, а иначе с такой игрой можно было уже в 1/8 отправиться отдыхать.

      2
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч 13 февраля 2019, 12:36

      А вы что, еще не потеряли? Я думал, после того, что с вами сделали "Реал" и "Барселона", вы уже опытная мадам))))))

      5
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 13 февраля 2019, 12:25

      И как это понимать?! Казалось, они уже успели в лч выиграть команду с именем женского пола, или нет?

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 февраля 2019, 11:57

      Псж уже давно не девсивеники, их не раз нагибали в этом турнире.

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