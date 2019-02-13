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    Мамаев посвятит матч в «Бутырке» своей жене Алане. Игра пройдет 14 февраля

    14 февраля пройдет матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева с сотрудниками «Бутырки».

    Изначально встречу планировали провести в начале января, но в итоге ее перенесли. По информации источника, Мамаев захотел участвовать в этом матче в День всех влюбленных и посвятить его своей жене Алане.

    Футболист выступит в форме, на которой будет написана его фамилия. Все другие участники – под номерами. Матч стартует в 14:00 по московскому времени.

    • В октябре Мамаев и Александр Кокорин были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.
    • 6 февраля арест игроков был продлен еще на два месяца.

    Источник: «МК»

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    13.02.2019 09:00
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 13 февраля 2019, 22:06

      Не удивлюсь ещё если Тина Канделаки покажет это по Матч-Тв вместо матча Краснодар -Байер! Щедро разбавив рекламой , а после, как всегда- побалует фильмом "Полицейская история" с Джеки Чаном!

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 13 февраля 2019, 20:31

      Оказывается есть своя шкала ответственности для мажоров; ударил стулом высокого чиновник в Москве -это "Бутырка", а ударил полицейского в Чебоксарах- это домашний арест. Кто-нибудь даст ссылку на сайт, где полностью расписано: Кого и чем можно бить, чтобы отделаться "общественным порицанием"! И главное- кому можно? Хотя у нас, вроде как, перед законом все равны.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 17:42

      Камерная жизнь пошла ему на пользу ,начал исправляться.

      2
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      Рейтинг: +379

      o33uk 13 февраля 2019, 17:41

      Твою жену мы все видели, почему-то мне кажется что ей вообще до лампочки на твой футбол.

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 13 февраля 2019, 15:12

      Когда забьет гол будет так: все кто с ним играют упадут и сделают фигуру в виде сердца. В центре будет Мамаев встанет на колено и скажет я люблю тебя моя жена. У меня один вопрос это спортивный портал или переходим на политику?

      0
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      Рейтинг: +7

      b0mb 13 февраля 2019, 12:54

      Если делaете cтавки -> bet-group.ru

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 февраля 2019, 11:42

      Алане Дзагоевой???)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 13 февраля 2019, 10:58

      Если почитать желтую прессу , то проблемы с Фемидой у многих "футбольных звезд". Можно укомплектовать за решеткой приличную командочку.)))
      Трепещите европейские притырки,
      Скоро победит вас всех ФК "Бутырка"!

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 13 февраля 2019, 10:38

      Идиотизм...

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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 13 февраля 2019, 10:35

      Для прессы жене, для себя -любовницам)))

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