Мамаев посвятит матч в «Бутырке» своей жене Алане. Игра пройдет 14 февраля

14 февраля пройдет матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева с сотрудниками «Бутырки».

Изначально встречу планировали провести в начале января, но в итоге ее перенесли. По информации источника, Мамаев захотел участвовать в этом матче в День всех влюбленных и посвятить его своей жене Алане.

Футболист выступит в форме, на которой будет написана его фамилия. Все другие участники – под номерами. Матч стартует в 14:00 по московскому времени.