Мамаев посвятит матч в «Бутырке» своей жене Алане. Игра пройдет 14 февраля

Не удивлюсь ещё если Тина Канделаки покажет это по Матч-Тв вместо матча Краснодар -Байер! Щедро разбавив рекламой , а после, как всегда- побалует фильмом "Полицейская история" с Джеки Чаном!
14 февраля пройдет матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева с сотрудниками «Бутырки».
Изначально встречу планировали провести в начале января, но в итоге ее перенесли. По информации источника, Мамаев захотел участвовать в этом матче в День всех влюбленных и посвятить его своей жене Алане.
Футболист выступит в форме, на которой будет написана его фамилия. Все другие участники – под номерами. Матч стартует в 14:00 по московскому времени.
- В октябре Мамаев и Александр Кокорин были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
- 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.
- 6 февраля арест игроков был продлен еще на два месяца.