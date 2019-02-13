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    Дзюба: «Фенербахче» использовал свой момент, а мы – нет. 0:1 – неплохой результат»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итог поражению от «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (0:1).

    «Мы были готовы к давлению турецких фанатов. Не впервые играем при таком стадионе.

    Понятно, что они круто болели, и для «Фенера», наверное, это было плюсом – в первом тайме его футболисты неслись, но вот во втором немножко просели, и мы стали больше контролировать мяч.

    Но они свой момент использовали, а мы – нет. Понятно, что мы не забили пенальти, но 0:1 – неплохой для нас результат», – сказал Дзюба.

    • На 44 минуте полузащитник «Зенита» Роберт Мак не реализовал пенальти.
    • Ответная встреча пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2019 00:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 февраля 2019, 11:25

      они просели а мы стали контролировать мяч ? и дальше что где опасные моменты где голы?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 февраля 2019, 09:02

      0:1 -- неплохой результат, но 1:1 -- ещё лучше. Если Зенит уже буксовал в ноябре-декабре в играх РПЛ, то в феврале ожидать внятной игры не приходится из-за отсутствия игровой практики и игрового тонуса. Тут больше на волевых придётся играть.

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 февраля 2019, 06:58

      Дзюба заканчивай свою карьеру "Футболиста" и иди балоболкой на Матч-ТВ

      2
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      Рейтинг: +567

      LAY394 13 февраля 2019, 04:45

      Момент? Моменты скажи, чуть не вынесли зеню с треском

      2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 13 февраля 2019, 02:33

      Зенит сегодня, копия ЦСКА времён Садырина. Бегали они тогда,с Семаком, как настоящие кони, только пыль поднимали. На Зенит невозможно смотреть, Дзюба неисправимое дерево, центровой из уличного баскетбола.Был Данни, последний мастер в команде, кому то помешал. Теперь только красавец стадион и очень сомнительный стиль команды во главе тренера сушильщика игры.

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 13 февраля 2019, 02:17

      Так-то оно так, но сможите ли в Питере его реализовать. Мак, конечно запорол такой шанс.

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