Дзюба: «Фенербахче» использовал свой момент, а мы – нет. 0:1 – неплохой результат»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итог поражению от «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (0:1).

«Мы были готовы к давлению турецких фанатов. Не впервые играем при таком стадионе.

Понятно, что они круто болели, и для «Фенера», наверное, это было плюсом – в первом тайме его футболисты неслись, но вот во втором немножко просели, и мы стали больше контролировать мяч.

Но они свой момент использовали, а мы – нет. Понятно, что мы не забили пенальти, но 0:1 – неплохой для нас результат», – сказал Дзюба.