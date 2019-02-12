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    Паредес спел перед игроками «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес спел перед одноклубниками. Это связано с тем, что футболист пополнил клуб в январе.

    Все вновь прибывшие игроки клуба исполняют перед командой творческий номер. Видео выступления Паредеса опубликовал Анхель Ди Мария.

    • Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита».
    • В России игрок выступал с лета 2017 года.
    • Паредес уже дебютировал за парижан.

    Источник: Сообщество «Champions cup»

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    12.02.2019 20:49
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 21:48

      Сегодня активности и движухи мало на базе. Я тоже пошарюсь по интернету. читая спортивные новости и смотреть футбол Монако с Нантом. Саня в основе выходит. Всем спокойной ночи и до завтра. Базу по позже забью на завтра.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 16 февраля 2019, 22:15

      Монако забил. Хорошего они пацана Мартиньша взяли в аренду. Пока, Толя.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 февраля 2019, 21:00

      На сегодня я закончу. Всего доброго. Спокойной ночи!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 16 февраля 2019, 21:08

      Пока, Саня, до завтра .

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 февраля 2019, 20:34

      Тут начали ходить слухи об объединенном чемпионате России и Белорусии.
      Что то мне не нравится эта затея. И разрешит ли УЕФА?

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 16 февраля 2019, 20:43

      Пока белорусы не будут легами в нашем чемпионате в футболе, баскете и гандболе. В КХЛ они ещё раньше не считались легами. В рамках ЕАЭС мы это можем устанавливать как и Евросоюз в Европе. У нас же есть КХЛ и Единая Лига ВТБ по баскету где играют и другие иностранные клубы. Могут и в футболе со временем допустить БАТЭ, но думаю этого пока не будет. Не то время, мы скорей единым государством станем, если до Луки дойдёт, что с его уходом там будет как на Украине. Американцы и НАТО свою деятельность подрывную развернут быстро и жёстко.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 16 февраля 2019, 20:55

      Конечно с финансовой точки зрения ,это будет выгодно. Но ломать национальный чемпионат ,не думаю что будет правильно.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 16 февраля 2019, 21:01

      В Белоруссии не тот чемпионат, чтобы объединять его с нашим. Там хоть ребята из других клубов могут играть в еврокубках. К нам просто теперь больше белорусских футболистов будут приглашать. По соотношению цены и качества они вполне годятся для многих наших клубов.

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      zigbert 16 февраля 2019, 20:20

      У психиатра:
      -Доктор ,я по ночам не могу спать.
      -Почему?
      -У меня сидит за пианино Бетховен и играет "Лунную сонату".
      -Вот бродяга,а я думал куда он по ночам ходит.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 16 февраля 2019, 20:23

      Осталось ещё выть на луну. )))

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      zigbert 16 февраля 2019, 19:30

      Ну что сегодня смотрим Монако?

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      Рубик Докоян > zigbert 16 февраля 2019, 19:32

      Да, я тоже об этом хотел написать. Головин в заявке и может сыграет не полный матч после травмы.

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      zigbert > Рубик Докоян 16 февраля 2019, 19:36

      Значит травма не очень серьезная.

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      Рубик Докоян > zigbert 16 февраля 2019, 19:41

      Так и писали, что ушиб, но он тоже разный бывает. Мне в юности в пионерском лагере по берцовой кости зарядили, когда играли в футбол. И я 2 недели хромал, пока там был. Врач ощупала, перелома нет, холод уже поздно было прикладывать, да и где он там кроме холодной воды и гематома большая была. А тут Саня по голеностопу получил удар.

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      zigbert > Рубик Докоян 16 февраля 2019, 19:45

      Не везет ему что то пока. То в лазарете , то пропускает игры из за карточек.

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      Рубик Докоян > zigbert 16 февраля 2019, 19:56

      Увы, бывает полоса неудач как у игрока так и команды.

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      Рубик Докоян > Сварожич 16 февраля 2019, 20:13

      Если только обратно в аренду как уже не раз было в истории ЦСКА. Ему просто надо больше времени на адаптацию, чем другим опытным футболистам.

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      Рубик Докоян > Сварожич 16 февраля 2019, 20:23

      Там не настолько тупые люди, чтобы не понимать. что он игрок перспективный и качественный, просто попал в неудачное для клуба период. Чехарда с тренерами, увольнение вице-президента, большая миграция игроков, череда поражений. Но с возвращение Жардима, думаю они начнут выбираться. Игра уже проглядывается и у Сани и у команды.

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      Рубик Докоян > Сварожич 16 февраля 2019, 20:25

      Если не сразу, то полагаю на замену выйдет. надо давать игровой практики и для взаимодействия с партнёрами.

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      zigbert 16 февраля 2019, 19:10

      Добрый вечер всем!

      Родились в этот день.
      1893г. Михаил Тухачевский. маршал СССР.
      1906г. Вера Менчик. 1я чемпионка мира по шахматам.
      1909г.Ричард Макдональдс. придумал ресторан быстрого обслуживания.
      1922г. Джеф Мерманс. бельгийский футболист.
      1958г. Андрей Баль. футболист Динамо К и сб. СССР 4х Ч СССР обл.КК1986г.
      1961г. Елена Головина. биатлонистка 10я ЧМ.
      1964г. Бебето. бразильский футболист ЧМ 1994г.
      1970г. Анджело Перуцци. итальянский вратарь ,ЧМ2006г.
      1977г. Алексей Морозов. хоккеист Ак Барс 2х ЧМ.

      1936г. На ОИ в Гармиш-Партен-Кирхене впервые нарушена гегемония канадцев в хоккее. Золотые медали завоевали англичане. В состав команды победительницы входили англичане выросшие в Канаде.
      1943г. Освобожден Харьков.
      1957г. В СССР учреждена медаль "За спасение утопающих".
      1976г. С конвеера камского автомобильного завода ,сошел первый грузовик.

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      Рубик Докоян > zigbert 16 февраля 2019, 19:17

      Приветствую, Саня ! Спасибо, интересный перечень лиц и событий.

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      zigbert > Сварожич 16 февраля 2019, 19:22

      Вера Менчик к сожалению погибла в Лондоне при бомбардировке немецкой авиацией.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 16 февраля 2019, 19:23

      Привет Олег! У меня сегодня банный день.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 16 февраля 2019, 19:26

      Да, я в курсе её биографии ещё с детства.

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      Рубик Докоян > zigbert 16 февраля 2019, 19:26

      Сама собой, суббота для банного дня святое.)))

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 16 февраля 2019, 19:42

      Толя ,к вопросу о миллионерах. Был период в 90е годы ,когда мы все были миллионерами. Но вот держать в руках не приходилось -прописаны были на бумаге.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 февраля 2019, 11:03

      А вот Серёжа Харитонов может уже не спеть...
      Наберите в яндексе "харитонов -митрион бокс видео"
      Жалко наши яйца...((

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 16 февраля 2019, 11:25

      Я на спортивных каналах уже просмотрел как ему американец зарядил между ног на 15-й секунде. Спеть-то он споёт, только последствия от этого удара могут быть такими, что уже будет не до пения, а молиться придётся...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Сварожич 16 февраля 2019, 12:05

      в канцтовары не пустили...
      говорят" вечером на день рождения идти,а ты опять заявишься ,как на хэллоуин.."))
      вот и развлекаюсь...(

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > shinnik 16 февраля 2019, 14:21

      Да Леша Жалко.. Смотреть и то больно .

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 23:37

      Так ён ещё и поёт ?... У нас на базе он одним пением не отделался бы. Накрыл бы поляну по высшему разряду и песни, и пляски с цыганами... )))

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 16 февраля 2019, 09:13

      Привет Олег.
      А у нас сегодня чья очередь соловьём заливаться?!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 16 февраля 2019, 09:19

      Привет, Серёга ! Да кто появится тот и будет петь. Пока одни ещё отдыхают, а я с утра тут двое штанов спортивных подштопал. ))) По шву расползлись от времени и протёрлись.

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