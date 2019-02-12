Паредес спел перед игроками «ПСЖ»

Сегодня активности и движухи мало на базе. Я тоже пошарюсь по интернету. читая спортивные новости и смотреть футбол Монако с Нантом. Саня в основе выходит. Всем спокойной ночи и до завтра. Базу по позже забью на завтра.
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес спел перед одноклубниками. Это связано с тем, что футболист пополнил клуб в январе.
Все вновь прибывшие игроки клуба исполняют перед командой творческий номер. Видео выступления Паредеса опубликовал Анхель Ди Мария.
- Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита».
- В России игрок выступал с лета 2017 года.
- Паредес уже дебютировал за парижан.