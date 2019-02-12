Паредес спел перед игроками «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес спел перед одноклубниками. Это связано с тем, что футболист пополнил клуб в январе.

Все вновь прибывшие игроки клуба исполняют перед командой творческий номер. Видео выступления Паредеса опубликовал Анхель Ди Мария.