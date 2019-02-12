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    «Дмитрий, Вы подарили моей Сонечке месяц реабилитации». Комбаров перевел 200 тысяч рублей ребенку с ДЦП

    Людмила Ровнова, мама Софьи Ровновой, опубликовала список лиц, которые финансово помогли ее дочери проходить реабилитацию. Ребенок страдает детским церебральным параличом.

    Персональную благодарность от Ровновой-старшей получил Дмитрий Комбаров: «Вы сегодня подарили моей Сонечке полный месяц реабилитации. Спасибо и низкий материнский поклон!!!». Мужчина перечислил 200 тысяч рублей.

    • Дмитрий Комбаров – это имя-фамилия защитника «Спартака».
    • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 11 матчей, забил один гол.
    • У футболиста растет дочь.

    Источник: Инстаграм Людмилы Ровновой

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    12.02.2019 19:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 13 февраля 2019, 00:27

      МУЖИК !!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      Himik007 12 февраля 2019, 20:21

      Молодец!!!
      Берите пример миллеордеры ***!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 12 февраля 2019, 20:14

      Хороший поступок безусловно

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      romario605 12 февраля 2019, 20:06

      Об этом необходимо задуматься каждому!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 12 февраля 2019, 19:48

      От себя добавлю: всем помогающим, особенно во благо детей, огромное спасибо!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 12 февраля 2019, 19:39

      Молодцы все кто перечислял,,,такие поступки не забываются,,,

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 февраля 2019, 19:38

      ЧЕЛОВЕК

      7
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