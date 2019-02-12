«Дмитрий, Вы подарили моей Сонечке месяц реабилитации». Комбаров перевел 200 тысяч рублей ребенку с ДЦП

Людмила Ровнова, мама Софьи Ровновой, опубликовала список лиц, которые финансово помогли ее дочери проходить реабилитацию. Ребенок страдает детским церебральным параличом.

Персональную благодарность от Ровновой-старшей получил Дмитрий Комбаров: «Вы сегодня подарили моей Сонечке полный месяц реабилитации. Спасибо и низкий материнский поклон!!!». Мужчина перечислил 200 тысяч рублей.