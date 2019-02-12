Кононов – после ничьей с «Мурой»: «Рисунок игры «Спартака» проглядывается»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог третьего зимнего сбора. В последнем товарищеском матче на нем россияне сыграли вничью со словенской «Мурой» (1:1).

«Сбор прошeл удачно. Запланированную работу довели до конца. Игроки выложились на этом сборе полностью и получили ту нагрузку, которую должны были получить. То, что было тяжело играть, — это следствие непростой подготовки.

Соперник очень хотел играть против нас на контратаках и скорости. Пару моментов у них было, а остальное мы пресекали. Над многими компонентами надо ещe работать, для этого у нас есть четвeртый сбор. Также мне уже проглядывается рисунок игры» – сказал тренер.