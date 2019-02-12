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    Кононов – после ничьей с «Мурой»: «Рисунок игры «Спартака» проглядывается»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог третьего зимнего сбора. В последнем товарищеском матче на нем россияне сыграли вничью со словенской «Мурой» (1:1).

    «Сбор прошeл удачно. Запланированную работу довели до конца. Игроки выложились на этом сборе полностью и получили ту нагрузку, которую должны были получить. То, что было тяжело играть, — это следствие непростой подготовки.

    Соперник очень хотел играть против нас на контратаках и скорости. Пару моментов у них было, а остальное мы пресекали. Над многими компонентами надо ещe работать, для этого у нас есть четвeртый сбор. Также мне уже проглядывается рисунок игры» – сказал тренер.

    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • Последние четыре товарищеских матча россияне не выиграли.
    • Ближайший официальный поединок «Спартак» проведет 24 февраля.

    Источник: «Чемпионат»

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    12.02.2019 19:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +307

      shpilman 13 февраля 2019, 18:51

      ой как же вас засрут товарищ Кононов если в официалках тоже само будет что и сейчас, почему то я на 90% уверен что ничего не изменится((((
      как проваливали 2ой тайм так и будут проваливать ((
      но надеюсь это только кажется))

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 11:35

      Будем надеяться что это временный спад. До официальных игр две недели. К ним надо подойти в полной боевой готовности.

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 13 февраля 2019, 10:02

      Играли с дворовой командой. Был бы рисунок - на классе бы раскатали. А по-сути - бей-беги. Да и у Мурки не пара моментов была, а штук пять.

      2
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 12 февраля 2019, 21:51

      Ну хорошо хоть тренер это видит.
      У болельщиков видимо глаз от футбола замылился.))

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2019, 20:44

      Мы посмотрим в чемпионате, какой нах... у тебя там рисунок!!!

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 февраля 2019, 19:27

      Рисунок появляется победы пропадают. Все по плану? )))

      3
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > ufos73 12 февраля 2019, 19:55

      По Кононову так получается. Когда выигрывали на турнире - рисунка игры не было. Как только пошли ничьи и поражения - появился рисунок. Только вот ощущение, что рисовал ребенок ))

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