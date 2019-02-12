AS: Сарри лишился поддержки лидеров «Челси». С некоторыми из них у итальянца испорчены отношения

В начале сезона об этом не говорили ,стоило только провести несколько неудачных матчей ,так сразу методы видите ли не те.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри имеет проблемы со своими футболистами.
По информации AS, звездные игроки лондонцев на протяжении нескольких месяцев не поддерживают специалиста. Кроме того, с некоторыми из них у итальянца испорчены отношения.
Футболисты не понимают методов Сарри, им некомфортно, что и проявляется на поле.
Кое-кто из футболистов даже попросил своего агента подыскать новый клуб, если итальянец сохранит свой пост в следующем сезоне.
- В минувший уик-энд «Челси» разгромно проиграл «Манчестер Сити» (0:6) в 26-м туре АПЛ и опустился на шестое место в турнирной таблице.
- За 12 туров до конца сезона лондонцев от зоны Лиги чемпионов отделяет одно очко.
- Ранее сообщалось, что руководство клуба дало Сарри месяц на исправление ситуации.