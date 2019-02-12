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    AS: Сарри лишился поддержки лидеров «Челси». С некоторыми из них у итальянца испорчены отношения

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри имеет проблемы со своими футболистами.

    По информации AS, звездные игроки лондонцев на протяжении нескольких месяцев не поддерживают специалиста. Кроме того, с некоторыми из них у итальянца испорчены отношения.

    Футболисты не понимают методов Сарри, им некомфортно, что и проявляется на поле.

    Кое-кто из футболистов даже попросил своего агента подыскать новый клуб, если итальянец сохранит свой пост в следующем сезоне.

    • В минувший уик-энд «Челси» разгромно проиграл «Манчестер Сити» (0:6) в 26-м туре АПЛ и опустился на шестое место в турнирной таблице.
    • За 12 туров до конца сезона лондонцев от зоны Лиги чемпионов отделяет одно очко.
    • Ранее сообщалось, что руководство клуба дало Сарри месяц на исправление ситуации.

    Источник: AS

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    12.02.2019 18:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 февраля 2019, 11:51

      В начале сезона об этом не говорили ,стоило только провести несколько неудачных матчей ,так сразу методы видите ли не те.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3

      jin0 12 февраля 2019, 22:16

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      -1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 февраля 2019, 20:48

      Маур им не такой, Конте плохой, Сарри тоже рожей не вышел... может на свою рожу в зеркале "звездам" стоит попенять?

      2
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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 12 февраля 2019, 20:30

      Странно, сперва Конте, теперь Сарри....может дело не в тренере, а в футболистах ?

      3
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 12 февраля 2019, 20:16

      Да здесь дело в другом. Игрокам не понятно почему играет Алонсо, а не Эмерсон. И второе почему Канте играет не на своей позиции...Все, здесь экспертом быть не надо,чтобы понять 80-90% проблем.

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 12 февраля 2019, 19:50

      Это забастовка футболистов. Есть явный зачинщик, скорее всего это Азар. Он отвратительно отыграл последний матч против МС. Пора хозяину поставить точку !!!! А вы как думаете ???

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 февраля 2019, 19:08

      Ситуация похожа на ту, что была в МЮ при Мауре. Но там её разрешили, а как будет в Челси посмотрим.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 12 февраля 2019, 19:06

      У Сарри счет идет не на месяцы, а на часы и минуты. Сливают видать потиху тренера. Во времена пошли: игроки решают, кто их тренеровать будет. Рассказали бы об этом Бескову в свое время - пол состава без штанов бы по городу носились!

      3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 февраля 2019, 18:49

      сольют как маура в Челси и мю ...

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 12 февраля 2019, 18:48

      Да не был Сарри никогда тренером топ уровня, ну выстрелил разок с Наполи и все, а в Челси тренер живет 1,5 сезона и это очень хреново, при этом учитывая, что есть нормальные игроки, но они в арендах и сколько синие такими темпами просрали игроков - Салах, Азар младший, Де Брейне и т.д., а некоторых и вовсе угробили этими арендами, и такими темпами Челси скатится на уровень Арсенала и будут 2 команды, которые якобы считаются топ, но кого то из них не будет в ЛЧ, да и ЛЧ уже не тот

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Skull_Boy 12 февраля 2019, 19:01

      Почти всё верно, за исключением того, что Сарри с Наполи планку держал три года, а не выстрелил разок.

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