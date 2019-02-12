AS: Сарри лишился поддержки лидеров «Челси». С некоторыми из них у итальянца испорчены отношения

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри имеет проблемы со своими футболистами.

По информации AS, звездные игроки лондонцев на протяжении нескольких месяцев не поддерживают специалиста. Кроме того, с некоторыми из них у итальянца испорчены отношения.

Футболисты не понимают методов Сарри, им некомфортно, что и проявляется на поле.

Кое-кто из футболистов даже попросил своего агента подыскать новый клуб, если итальянец сохранит свой пост в следующем сезоне.