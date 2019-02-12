Don Balon: «Реал» откажется от Азара в случае покупки Неймара. Перес считает, что эти футболисты несовместимы

Еще небось 350-500 лямов не хочеться с отдачей из своего кармана совмещать.
Как сообщает Don Balon, «Реал» этим летом откажется от идеи приобретения у «Челси» полузащитника Эдена Азара, если мадридцам удастся совершить трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара.
Бразилец был и остается главной целью президента «Реала» Флорентина Переса. И так как функционер считает, что Неймар и Азар несовместимы на поле, то покупка первого автоматически исключит переход второго.
- Ранее сообщалось, что мадридский клуб договорился с Азаром о пятилетнем контракте.
- В этом сезоне футболист «Челси» провел за свою команду 32 матча, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.
- На счету Неймара 20 мячей и 11 голевых передач в 23-х встречах.