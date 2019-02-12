Don Balon: «Реал» откажется от Азара в случае покупки Неймара. Перес считает, что эти футболисты несовместимы

Как сообщает Don Balon, «Реал» этим летом откажется от идеи приобретения у «Челси» полузащитника Эдена Азара, если мадридцам удастся совершить трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара.

Бразилец был и остается главной целью президента «Реала» Флорентина Переса. И так как функционер считает, что Неймар и Азар несовместимы на поле, то покупка первого автоматически исключит переход второго.