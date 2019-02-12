Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Don Balon: «Реал» откажется от Азара в случае покупки Неймара. Перес считает, что эти футболисты несовместимы

    Как сообщает Don Balon, «Реал» этим летом откажется от идеи приобретения у «Челси» полузащитника Эдена Азара, если мадридцам удастся совершить трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Бразилец был и остается главной целью президента «Реала» Флорентина Переса. И так как функционер считает, что Неймар и Азар несовместимы на поле, то покупка первого автоматически исключит переход второго.

    • Ранее сообщалось, что мадридский клуб договорился с Азаром о пятилетнем контракте.
    • В этом сезоне футболист «Челси» провел за свою команду 32 матча, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.
    • На счету Неймара 20 мячей и 11 голевых передач в 23-х встречах.

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2019 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 февраля 2019, 10:09

      Еще небось 350-500 лямов не хочеться с отдачей из своего кармана совмещать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      Glebson 12 февраля 2019, 19:23

      Ой, не надо...
      Лучше Бэйла продать и купить Мбаппе, и строить команду вокруг него, сезонов на 10 хватит, как с Роналду!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      JI e x a 12 февраля 2019, 19:04

      Никак не вяжутся кривляния и нытье Неймара с образом Реала. Уж лучше пусть тогда в Барселону возвращается. Или в ПСЖ своем сидит до конца контракта. А вот Азар-было бы интересно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 февраля 2019, 17:27

      когда у переса деньги закончатся ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 12 февраля 2019, 17:17

      Просто, он не умеет готовить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 12 февраля 2019, 16:11

      КПД Неймара значительно выше.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11