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    Защита Кокорина подала апелляцию на продление ареста нападающего

    Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что подал апелляцию на решение Тверского суда Москвы о продлении ареста футболиста до 8 апреля.

    – Подали апелляцию на решение Тверского суда?

    – Да. Вчера подали.

    – Известна ли дата рассмотрения?

    – Пока нет.

    В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы. 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО-2 «Бутырка» до 8 февраля. 6 февраля суд вновь удовлетворил ходатайство следствия, продлив арест еще на два месяца.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2019 13:31
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +185

      Edward52 12 февраля 2019, 21:39

      Адвокаты начали доить Кокорина и скоро будут богаче его самого. Затем на очереди Мамаев.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 февраля 2019, 20:19

      дата рассмотрения // бессрочно//

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 17:25

      Апелляцию подали и теперь ждите у моря погоды.

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 февраля 2019, 17:06

      Дают возможность раскаяться... да не будут каяться они, сажайте уже на полную катушку, а то одной информационной вони - не продохнуть.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 февраля 2019, 16:52

      Апелляцию рассмотрят 9 апреля.)

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 февраля 2019, 16:17

      Ишь, чего придумали. Тут, как в футболе. Аппеляция к арбитру может закончиться пендалем и удалением )

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 февраля 2019, 14:34

      Только в России такое можно увидеть.либо сожайте либо отпускайте чё кота за яйца тянут

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 12 февраля 2019, 14:16

      Да делают, что должны и могут. К сожалению от адвокатов практически ничего не зависит в этом деле... Ломают парней на признание вины и особый порядок.

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      Рейтинг: +5873

      maygli 12 февраля 2019, 13:58

      Ура, опять проних, ато я уж испугался думал забыли.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 12 февраля 2019, 13:46

      Все эти адвокаты, похоже, из общества "Динамо". Знают же лучше всех, что их телодвижения абсолютно бессмысленны, но уж больно денежные клиенты попались. Надо их по полной развести на денежку.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ЮНик 12 февраля 2019, 13:56

      Должен использовать все процессуальные возможности,прежде чем обратиться в ЕСПЧ.

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > александр п 12 февраля 2019, 14:04

      Пока ни одной процессуальной возможности не использовали, но бабло стригут исправно.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ilichkadr 12 февраля 2019, 14:14

      Какие именно не использовали?

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > александр п 12 февраля 2019, 14:33

      Никакие, достаточно заглянуть в ст. 5 УПК РФ и определиться с тем, что процессуальное действие - это следственное, судебное или иное действие, предусмотренное УПК РФ. Адвокаты занимаются фигнёй в целях собственного пиара. Вместо того, чтобы заниматься сбором доказательств в рамках ст. 86 УПК РФ в интересах своего подзащитного , пишут апелляцию на решение суда. Учащийся юр. колледжа на раз два напишет апелляцию (срисует с интернета).
      Очевидно, что дело выеденного яйца не стОит, следствие (бездействует), умышленно затягивает рассмотрение дела. Почему бы адвокатам на обжаловать "бездействие" следователя в соответствии со ст. 123 УПК РФ, а? Вывод напрашивается сам собой: зассали или это не нужно ни следствию, ни защите.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > александр п 12 февраля 2019, 14:47

      Пока что ни единого нарушения УПК в этом процессе, из-за чего можно обращаться в ЕСПЧ - нет. И ЕСПЧ ничем не поможет и даже Господь Бог. Всё абсолютно в пределах действующего законодательства. Адвокаты прекрасно всё знают, но... А далее см. выше... И уже понятно, что все они в апреле выйдут на свободу.

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      александр п > ЮНик 12 февраля 2019, 15:00

      Сборной Кокорин нужен уже в конце марта.Так что нужно выпускать.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ilichkadr 12 февраля 2019, 15:00

      Скорее всего зассали,как и следствие.

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > александр п 12 февраля 2019, 15:19

      Уверен, что зассали не за солдатское спасибо, а за долю, причем не малую. Тряханули не только Кокошу с Мамаем, но и их ближайших родственников.Наша юридическая система настолько коррумпирована, что месту адвокатской этики и законности в ней давно уже нет. Адвокат «раскручивает» подзащитного или его родственников на заключение договора на не малые деньги. Часть денег от своего гонорара, адвокат отдает следователю, следователь часть забирает себе, а другую часть заместителю начальника той линии на которой он работает и который проверяет его уголовные дела. Эта система работает четко и безотказно.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ilichkadr 12 февраля 2019, 17:25

      Всё так в нашей стране.Но здесь другое.Имхо принято решение на верху ,все остальные не при делах.

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > александр п 12 февраля 2019, 18:00

      Мне вот и интересно это кто там на верху? Кому понадобился этот цирк и зачем?

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      александр п > ilichkadr 12 февраля 2019, 18:14

      Этим цирком конкретно отвлекли народ от лишения пенсий,сразу прекратились все протесты.Минимальные затраты -максимальный результат.

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      ilichkadr > александр п 12 февраля 2019, 18:30

      Не думаю, что народ снизошел до такого примитива. В очередной раз убеждаюсь в профанации нашей юриспруденции. Сидит "следак" с купленным дипломом, выдумывает только ему понятные запросы, экспертизы..............разводит руками и всем всё фиолетово.............

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      александр п > ilichkadr 12 февраля 2019, 18:35

      Какой примитив,всё сработало на 100%.а с нашей юриспруденцией с советских времён всё ясно.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > александр п 12 февраля 2019, 18:36

      В сборной ему пока не светит после такого перерыва, но в заявке "Зенита" на плей-офф ЛЕ Кокорин есть. А в "Газпроме" уж точно знают все расклады во всей этой истории. Не от следаков с адвокатами и не из "Бомбардира".

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      александр п > ЮНик 12 февраля 2019, 18:44

      Если сейчас выпустят,через месяц будет готов.

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > александр п 12 февраля 2019, 20:07

      Ему полгода на восстановление нужно будет. Не факт, что вообще на поле выдет

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Валерий1965 12 февраля 2019, 20:16

      Не буду спорить,здоровому человеку месяц достаточно месяца что бы форму набрать.

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