Защита Кокорина подала апелляцию на продление ареста нападающего

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что подал апелляцию на решение Тверского суда Москвы о продлении ареста футболиста до 8 апреля.

– Подали апелляцию на решение Тверского суда?

– Да. Вчера подали.

– Известна ли дата рассмотрения?

– Пока нет.

В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы. 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО-2 «Бутырка» до 8 февраля. 6 февраля суд вновь удовлетворил ходатайство следствия, продлив арест еще на два месяца.