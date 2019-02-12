Защита Кокорина подала апелляцию на продление ареста нападающего

Адвокаты начали доить Кокорина и скоро будут богаче его самого. Затем на очереди Мамаев.
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщил, что подал апелляцию на решение Тверского суда Москвы о продлении ареста футболиста до 8 апреля.
– Подали апелляцию на решение Тверского суда?
– Да. Вчера подали.
– Известна ли дата рассмотрения?
– Пока нет.
В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы. 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО-2 «Бутырка» до 8 февраля. 6 февраля суд вновь удовлетворил ходатайство следствия, продлив арест еще на два месяца.