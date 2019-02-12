Защитник «Фулхэма» организовал сироте посещение матча «МЮ»

Защитник «Фулхэма» Сайрус Кристи организовал праздничный день для 11-летней девочки по имени Алишиа. Футболист узнал, что ребенок недавно остался сиротой после того, как у нее умерла мать от рака. Ранее от сердечного приступа скончался отец девочки.

Алишиа – болельщица «Манчестер Юнайтед». Футболист организовал посещение домашнего матча «Фулхэма» с «Юнайтед» и подарил девочке, ее подруге Нэнси и матери последней как сопровождающей детей, билеты на игру в VIP-ложу. На матч гостей привезли на лимузине Mercedes Vito.

После матча, который завершился победой «МЮ» со счетом 3:0, полузащитник «МЮ» Эшли Янг подарил ребенку свою футболку.