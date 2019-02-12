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    Защитник «Фулхэма» организовал сироте посещение матча «МЮ»

    Защитник «Фулхэма» Сайрус Кристи организовал праздничный день для 11-летней девочки по имени Алишиа. Футболист узнал, что ребенок недавно остался сиротой после того, как у нее умерла мать от рака. Ранее от сердечного приступа скончался отец девочки.

    Алишиа – болельщица «Манчестер Юнайтед». Футболист организовал посещение домашнего матча «Фулхэма» с «Юнайтед» и подарил девочке, ее подруге Нэнси и матери последней как сопровождающей детей, билеты на игру в VIP-ложу. На матч гостей привезли на лимузине Mercedes Vito.

    После матча, который завершился победой «МЮ» со счетом 3:0, полузащитник «МЮ» Эшли Янг подарил ребенку свою футболку.

    • Победа над «Фулхэмом» стала 11-й в 12 матчах для Сульшера во главе клуба.
    • «МЮ» занимает четвертую строчку в таблице.

    Источник: The Sun

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    12.02.2019 11:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 12 февраля 2019, 14:43

      Молодец.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 февраля 2019, 13:23

      Почаще бы такие инициативы. В АПЛ футболисты не бедствуют, как и клубы.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 12 февраля 2019, 12:52

      для нас это вроде мелочь, а для ребёнка это событие на всю жизнь!

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