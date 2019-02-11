Зобнин: «Хочу, чтобы «Спартак» становился семьей»

Могу пожелать только удачи.От души.
Но без номера 8.Без вариантов.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин празднует день рождения. На командном ужине футболист выступил с речью.
«Я очень рад здесь присутствовать. Хочу, чтобы мы становились все ближе и ближе с каждой секундой. Чтобы становились семьей. Спасибо!» – сказал игрок.
- Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
- Вместе с командой он стал чемпионом России.
- Зобнину исполнилось 25 лет.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 февраля 2019 г.