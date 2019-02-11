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    Зобнин: «Хочу, чтобы «Спартак» становился семьей»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин празднует день рождения. На командном ужине футболист выступил с речью.

    «Я очень рад здесь присутствовать. Хочу, чтобы мы становились все ближе и ближе с каждой секундой. Чтобы становились семьей. Спасибо!» – сказал игрок.

    • Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
    • Вместе с командой он стал чемпионом России.
    • Зобнину исполнилось 25 лет.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    11.02.2019 21:56
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 12 февраля 2019, 15:20

      Могу пожелать только удачи.От души.
      Но без номера 8.Без вариантов.

      1
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 12 февраля 2019, 14:37

      ну как говорится и в семье без урода ....Да №8 ?)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 12 февраля 2019, 13:08

      Остапа понесло... Где-то мы это уже слышали.
      Зобнин мне очень импонирует, как игрок, но в последнее время он всё больше вдаряется в медийность, То интервью, то прогнозы, то оценки и суждения, то "кому на Руси жить хорошо"...
      Понятно, что разного рода журналисты, (поняв его слабинку) раскручивают его на разные "фентази" .
      Желаю Роману поменьше вестись на медийность и больше времени уделять футболу.
      Здоровья и успехов работе. :-)))

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 февраля 2019, 23:32

      Зобнин: «Хочу, чтобы «Спартак» становился семьей, но не можем определиться кто женой будет?»

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -546

      massaboss > prezent2017 12 февраля 2019, 06:16

      А КБ друг друга жарят. "На жена-муж рассчитайсь" и поехали жарить друг друга.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > massaboss 12 февраля 2019, 14:37

      ну что за идиот....

      5
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      Рейтинг: -546

      massaboss > 12 февраля 2019, 15:28

      Блевотина гниломясного опарыша

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -546

      massaboss > 12 февраля 2019, 16:44

      Оригинальней не можешь. Это не вопрос. Твоя фантазия заканчивается на пердежной теме. Туповат ты, опарышь.
      Уверен, что ты даже не знаешь кто такой Спартак

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 11 февраля 2019, 23:08

      И мы хотим, чтобы у вас всё получилось

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 22:24

      Правильные слова.

      7
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > zigbert 12 февраля 2019, 12:03

      Согласен, правильные слова- но вспомним как поступали с Тихоновым, Титовым, продолжать нет необходимости, может в 60-70 и была семья , может быть.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 февраля 2019, 22:11

      кратко и ясно браво Роман

      6
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      Рейтинг: -546

      massaboss 11 февраля 2019, 22:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Извращенец. Мужскую семью ему подавай.

      -7
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      Рейтинг: +1897

      Aston > massaboss 11 февраля 2019, 22:26

      Иди к себе в бомжатню,бомжу слова не давали

      6
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      Рейтинг: -546

      massaboss > Aston 12 февраля 2019, 05:54

      КБ ЛГБТ

      -1
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      Рейтинг: -546

      massaboss > 12 февраля 2019, 15:31

      Опарышь , закончи школу сначала и выучи русский язык. Выпердок.

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