Зобнин: «Хочу, чтобы «Спартак» становился семьей»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин празднует день рождения. На командном ужине футболист выступил с речью.

«Я очень рад здесь присутствовать. Хочу, чтобы мы становились все ближе и ближе с каждой секундой. Чтобы становились семьей. Спасибо!» – сказал игрок.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.

Вместе с командой он стал чемпионом России.

Зобнину исполнилось 25 лет.