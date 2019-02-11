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    Заболотный – о пиве, ломке, долгах «Тосно»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О пиве

    – В своe время и вы заливались пивом. Как пришли к компрессионному белью?

    – Задумался, когда родился ребeнок. Приходилось себя ограничивать. Всем хочется кайфовать. Но если ты взялся за футбол, то нужно этому полностью отдаваться. Футбольный бог существует. И он видит, кто работает, а кто даeт слабину.

    – Есть те, кто и играет, и выпивает.

    – Есть. Но им не удаeтся совмещать долго. Даже если ты великий игрок. Выпил после матча, а на следующий день тренировка? Ты не будешь выглядеть на сто процентов. Есть хороший пример, который привeл Аршавин. Он рассказывал на массаже, что в Англии рубятся на каждом занятии. Если положил четыре «Ливерпулю», то на следующей неделе можешь не сыграть ни минуты. А в России так не работает. У нас победный состав не меняют.

    О критике

    – Случались периоды, когда вы переживали из-за критики?

    – Конечно. У всех это бывало. Если начинаешь обижаться, то делаешь шаг назад.

    О ломке по интернету

    – В «Тосно» у меня было две тысячи подписчиков, и я кайфовал от каждого лайка. Всe свободное время проводил в «Инстаграме». Хотелось популярности. Что же обо мне напишут? Когда мы обыграли «Спартак»… То есть вничью сыграли. Простите, оговорился. Все писали, какой я красава, заголовки приятные. А пришeл в «Зенит», случилось то, к чему я не был готов.

    – О чeм речь?

    – Я не представлял, сколько людей за мной наблюдает. Без обороны, без щита я пошeл и был со всеми откровенен. Говорил всe. Появилась критика… Я всe это читал, что было большой ошибкой. Не стоило. Только со временем я переосмыслил ситуацию и отпустил еe. Есть как есть. Теперь я не сижу в социальных сетях и не читаю сайты уже четыре месяца.

    – Ух...

    – Я оградился от этого, и мне сейчас очень хорошо. Вспоминаю времена без интернета… Так здорово было. Никакой тяжести, груза – только игра «змейка» на телефоне. Было ощущение, что я всем должен. Намного проще без соцсетей. Правильно сказал Акинфеев – без них реально лучше. Удалил все приложения с телефона. Я, может, и зарегистрирован где-то, но никуда не захожу.

    – Ломки по интернету не было?

    – Первое время была, а потом уже в кайф. Случалось, что подходили люди и возмущались, что я не отвечаю. Объяснял, чтобы писали мне сообщения в WhatsApp.

    О долгах «Тосно»

    – «Тосно» перед вами закрыл долги?

    – По зарплатам рассчитались, но премиальные за ФНЛ и РПЛ не выплатили. Как и бонус за выход в РПЛ. После перехода в «Зенит» я был на связи с игроками «Тосно». Спрашивал, как у них дела после победы в Кубке России. Отвечали: «Слава есть, денег нет». Там же далеко не обязательно, что в первую очередь рассчитаются перед игроками. Приходилось закрывать стоимость сборов, аренды стадиона…

    Источник: «Чемпионат»

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    11.02.2019 21:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5873

      maygli 12 февраля 2019, 14:57

      Есть болото, а этот и того хлеще.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 11:45

      Да ему пора уже выпустить справочник о правилах поведения футболиста.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 февраля 2019, 21:57

      не пишите сюда его перлы не интересно вооще ноль

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 февраля 2019, 21:35

      Ещё немного усилий и играть научится.Но это не точно...

      1
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