Заболотный – о пиве, ломке, долгах «Тосно»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О пиве

– В своe время и вы заливались пивом. Как пришли к компрессионному белью?

– Задумался, когда родился ребeнок. Приходилось себя ограничивать. Всем хочется кайфовать. Но если ты взялся за футбол, то нужно этому полностью отдаваться. Футбольный бог существует. И он видит, кто работает, а кто даeт слабину.

– Есть те, кто и играет, и выпивает.

– Есть. Но им не удаeтся совмещать долго. Даже если ты великий игрок. Выпил после матча, а на следующий день тренировка? Ты не будешь выглядеть на сто процентов. Есть хороший пример, который привeл Аршавин. Он рассказывал на массаже, что в Англии рубятся на каждом занятии. Если положил четыре «Ливерпулю», то на следующей неделе можешь не сыграть ни минуты. А в России так не работает. У нас победный состав не меняют.

О критике

– Случались периоды, когда вы переживали из-за критики?

– Конечно. У всех это бывало. Если начинаешь обижаться, то делаешь шаг назад.

О ломке по интернету

– В «Тосно» у меня было две тысячи подписчиков, и я кайфовал от каждого лайка. Всe свободное время проводил в «Инстаграме». Хотелось популярности. Что же обо мне напишут? Когда мы обыграли «Спартак»… То есть вничью сыграли. Простите, оговорился. Все писали, какой я красава, заголовки приятные. А пришeл в «Зенит», случилось то, к чему я не был готов.

– О чeм речь?

– Я не представлял, сколько людей за мной наблюдает. Без обороны, без щита я пошeл и был со всеми откровенен. Говорил всe. Появилась критика… Я всe это читал, что было большой ошибкой. Не стоило. Только со временем я переосмыслил ситуацию и отпустил еe. Есть как есть. Теперь я не сижу в социальных сетях и не читаю сайты уже четыре месяца.

– Ух...

– Я оградился от этого, и мне сейчас очень хорошо. Вспоминаю времена без интернета… Так здорово было. Никакой тяжести, груза – только игра «змейка» на телефоне. Было ощущение, что я всем должен. Намного проще без соцсетей. Правильно сказал Акинфеев – без них реально лучше. Удалил все приложения с телефона. Я, может, и зарегистрирован где-то, но никуда не захожу.

– Ломки по интернету не было?

– Первое время была, а потом уже в кайф. Случалось, что подходили люди и возмущались, что я не отвечаю. Объяснял, чтобы писали мне сообщения в WhatsApp.

О долгах «Тосно»

– «Тосно» перед вами закрыл долги?

– По зарплатам рассчитались, но премиальные за ФНЛ и РПЛ не выплатили. Как и бонус за выход в РПЛ. После перехода в «Зенит» я был на связи с игроками «Тосно». Спрашивал, как у них дела после победы в Кубке России. Отвечали: «Слава есть, денег нет». Там же далеко не обязательно, что в первую очередь рассчитаются перед игроками. Приходилось закрывать стоимость сборов, аренды стадиона…