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    Заболотный: «У всех свои козыри. Мой – сила»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный назвал свой козырь. Игрок считает себя сильным спортсменом.

    – Как вы реагируете, когда критикуют вашу технику?

    – Как сказал тренер нашей сборной, у всех своя специализация. Если я не бью штрафные, то мне не стоит этим заниматься. Маленький игрок не пойдeт при стандартах бороться за навесы.

    У всех свои козыри. Мой – сила. Все эти разговоры я воспринимаю спокойно. Я сейчас сижу в майке «Зенита». Если меня к этому привели в первую очередь самоотдача, сила и стремление, то я буду этим пользоваться и дальше.

    • Заболотный выступает за «Зенит» с января 2018 года.
    • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 11 матчей, голов не забил.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.02.2019 20:09
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 12 февраля 2019, 09:08

      Есть такая присказка в России - сила есть, ума не надо.

      0
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      Рейтинг: -546

      massaboss 12 февраля 2019, 08:53

      Этому сила, а Зобнину семью подавай. Сразу ясно кто мальчик, а кто девочка.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 февраля 2019, 00:25

      А в чём твоя сила, брат? Вот в Тосно ты смотрелся. А в Зените ключевая твоя фраза - буду пользоваться )

      1
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      Рейтинг: +448

      Paladius > APchelov 12 февраля 2019, 16:22

      Нет, ключевая фраза "Я сейчас сижу" (в майке «Зенита»)-)))

      0
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 11 февраля 2019, 23:48

      Сила духа, сила воли, сила красоты - нет ничего этого, есть только сила бабла Газпрома!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 февраля 2019, 23:28

      Была сила, когда мать ср-ть носила. А теперь одни воспоминания...

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 февраля 2019, 22:54

      Сила! Вопрос где? В чем? В штанах? Честно говоря в Тосно он пахал (или на него пахали), а в Зените он не впечатляет!

      1
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 11 февраля 2019, 22:44

      У этого козырь - сила. А про Борю Ротенберга говорят, что его козырь - трудолюбие. Так а где результат с этих козырей???

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Черкизовский Кот 11 февраля 2019, 23:29

      У Бори Ротенберга деньги родственничка-воришки.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 22:41

      Одним словом все откровенно и прояснил.

      3
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 11 февраля 2019, 22:33

      Лучше бы про ум сказал хоть что то

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ALEX ML 11 февраля 2019, 22:52

      У футболистов с этим проблема!

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > ALEX ML 11 февраля 2019, 22:52

      Забыл? Сила есть - ума не надо! )))

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 февраля 2019, 22:31

      Козырь Заболотного - твердая порода древесины!!!))))

      3
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