Заболотный: «У всех свои козыри. Мой – сила»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный назвал свой козырь. Игрок считает себя сильным спортсменом.

– Как вы реагируете, когда критикуют вашу технику?

– Как сказал тренер нашей сборной, у всех своя специализация. Если я не бью штрафные, то мне не стоит этим заниматься. Маленький игрок не пойдeт при стандартах бороться за навесы.

У всех свои козыри. Мой – сила. Все эти разговоры я воспринимаю спокойно. Я сейчас сижу в майке «Зенита». Если меня к этому привели в первую очередь самоотдача, сила и стремление, то я буду этим пользоваться и дальше.