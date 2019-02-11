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    Заболотный: «В «Зените» нельзя расслаблять булки. Вжух – и тебя нет»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал, при каких условиях футболиста могут отправить в другой клуб. Нужно всегда работать по максимуму, считает форвард.

    – Ваш бывший партнeр по «Тосно» Юрченко рассказывал о вас в интервью: «Человек из команды, которая только вышла в Премьер-Лигу, попал в топ-клуб. Там каждый день на тебя смотрят и ждут какой-нибудь оплошности, чтобы занять твоe место».

    – Может, он сказал чуть грубовато, но любой хотел бы оказаться на твоeм месте и играть в лучшем клубе России. Всегда есть кто-то на скамейке, готовый тебя заменить. Если ты подписал контракт с «Зенитом» и расслабил булки, то в следующее трансферное окно вжух – и тебя нет.

    • Заболотный выступает за «Зенит» с января 2018 года.
    • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 11 матчей, голов не забил.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.02.2019 19:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 12 февраля 2019, 13:34

      Не уверен, что он и сам понял сказанное)))

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 12 февраля 2019, 11:02

      Слова великого бомбардира. 11 матчей и 0 голов, видимо сам не сильно булки напрягает.

      1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 12 февраля 2019, 00:56

      по моему ты их и не сжимал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 февраля 2019, 22:38

      Заболотный: "В «Зените» нельзя расслаблять булки. Вжух – и ты петух!"

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 февраля 2019, 22:16

      скоро лето там и вжух будет

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 февраля 2019, 21:31

      Нихрена ничего не показывает,но рассуждает...В нынешнем "Зените" главное,чтобы ты был люб группен-руководителю Миллеру и его ставленникам.

      0
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 11 февраля 2019, 20:21

      Вжух - и в тебе уже есть.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 февраля 2019, 20:05

      А ты был?

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