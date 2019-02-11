Заболотный: «В «Зените» нельзя расслаблять булки. Вжух – и тебя нет»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал, при каких условиях футболиста могут отправить в другой клуб. Нужно всегда работать по максимуму, считает форвард.

– Ваш бывший партнeр по «Тосно» Юрченко рассказывал о вас в интервью: «Человек из команды, которая только вышла в Премьер-Лигу, попал в топ-клуб. Там каждый день на тебя смотрят и ждут какой-нибудь оплошности, чтобы занять твоe место».

– Может, он сказал чуть грубовато, но любой хотел бы оказаться на твоeм месте и играть в лучшем клубе России. Всегда есть кто-то на скамейке, готовый тебя заменить. Если ты подписал контракт с «Зенитом» и расслабил булки, то в следующее трансферное окно вжух – и тебя нет.