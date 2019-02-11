Сарри: «Челси» не играет в мой футбол»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дал комментарий после поражения от «Манчестер Сити» (0:6) в матче 26-го тура АПЛ. Итальянский специалист отметил, что на данный момент лондонская команда не играет в его футбол.

– Результаты последних матчей не заставляют вас сомневаться в своем понимании футбола и его жизнеспособности в «Челси»?

– Нет, поскольку сегодня я не увидел свой футбол на поле. Нет, поскольку в первой половине сезона все работало, поэтому сейчас нам необходимо лишь понять причины сбоя. Я хочу играть в свой футбол и не планирую переходить к другому стилю. Сейчас команда не играет в мой футбол.

– После поражения от «Арсенала» вы отметили, что вам сложно мотивировать игроков. Как было с настроем сегодня?

– Сейчас не тот случай. На протяжении всей недели, на вчерашней встрече с командой и на сегодняшней разминке все было в порядке. Думаю, в этой игре наша мотивация была на должном уровне.