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    Сарри: «Челси» не играет в мой футбол»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дал комментарий после поражения от «Манчестер Сити» (0:6) в матче 26-го тура АПЛ. Итальянский специалист отметил, что на данный момент лондонская команда не играет в его футбол.

    – Результаты последних матчей не заставляют вас сомневаться в своем понимании футбола и его жизнеспособности в «Челси»?

    – Нет, поскольку сегодня я не увидел свой футбол на поле. Нет, поскольку в первой половине сезона все работало, поэтому сейчас нам необходимо лишь понять причины сбоя. Я хочу играть в свой футбол и не планирую переходить к другому стилю. Сейчас команда не играет в мой футбол.

    – После поражения от «Арсенала» вы отметили, что вам сложно мотивировать игроков. Как было с настроем сегодня?

    – Сейчас не тот случай. На протяжении всей недели, на вчерашней встрече с командой и на сегодняшней разминке все было в порядке. Думаю, в этой игре наша мотивация была на должном уровне.

    • Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года.
    • Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    11.02.2019 07:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +448

      Paladius 11 февраля 2019, 15:52

      Хорошо, что Фурсенко не удалось пропихнуть его в Зенит! Если он в Челси не может порядок навести в Зените бы вообще закопался!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 15:47

      Каждая неудача Челси теперь ,будет ударом по тренеру. Игроки думаю понимают это и теперь своей игрой должны поддержать его.

      2
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      Рейтинг: +905

      VVadic 11 февраля 2019, 11:49

      Этот тренер на своём месте!

      0
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      Рейтинг: +259

      professor13 11 февраля 2019, 10:05

      Если дать время думаю он наладит игру,но из-за не удач итд футболисты начинают сами сливать тренера,не играют до конца,например как Мауриньо в Челси,при Мауре Погба так не выкладывался как сейчас...

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 11 февраля 2019, 09:20

      а с такими фанфарами привели, выиграл пару матчей - все, ребята, это наш тренер, конте был фуфло, а маурицио взял и сдулся посередине сезона, вот теперь расхлебывайте

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 11 февраля 2019, 09:14

      Переоцененный тренер и всего делов.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 09:12

      Это моё шоу, это мой футбол... Все эти домашние заготовки и схемы на футбольном поле меркнут, если футболисты только приучены действовать по тренерским установкам и совсем не могут анализировать, импровизировать и проявлять свой игровой футбольный интеллект, если что-то пошло в игре не так.

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