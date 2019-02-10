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    Француз Буке обслужит матч «Фенербахче» – «Зенит»

    Стала известна бригада арбитров на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом». Встречу рассудит в поле француз Рудди Буке.

    Матч в Стамбуле состоится 12 февраля. Начало – в 20:55 по Москве.

    • Буке летом обслуживал матч Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК (0:0).
    • «Зенит» в своей истории провел восемь матчей под свисток французских арбитров (шесть побед).
    • Буке обслуживает еврокубковые матчи с сезона-2012/13.

    Источник: УЕФА

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    10.02.2019 16:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 февраля 2019, 22:45

      Начало – в 20:55 по Москве
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      Не по Моркве, а по Питеру. Забыли, где Пулковский меридиан!?

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