Француз Буке обслужит матч «Фенербахче» – «Зенит»

Стала известна бригада арбитров на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом». Встречу рассудит в поле француз Рудди Буке.

Матч в Стамбуле состоится 12 февраля. Начало – в 20:55 по Москве.