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    Ещенко – о «Спартаке»: «Очень рад находиться в этой команде – с русскими, с китайцами, с бразильцами»

    Защитнику «Спартака» Андрею Ещенко 9 февраля исполнилось 35 лет. Клуб поздравил российского футболиста с днем рождения.

    «Всем большое спасибо. Мне 18 лет. Я очень рад находиться в этой команде – с русскими, с китайцами, с бразильцами. Думаю, мы с нашим тренерским штабом, с помощниками, добьемся тех целей, которых достойны. «Спартак» – чемпион!» – сказал Ещенко.

    • Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года.
    • В этом сезоне игрок провел за красно-белых девять матчей, но не отметился результативными действиями.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    10.02.2019 10:17
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +80

      Вжыхъ 11 февраля 2019, 07:55

      Чо он там курил?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 17:08

      Китайцы еще не научились играть в футбол но ждать осталось не долго.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > zigbert 10 февраля 2019, 20:54

      Так, может, он намекнул на скорое возвращение доктора Лю?
      Тоже, ведь, в команду Спартак.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > derrik2000 10 февраля 2019, 21:08

      Доктор Лю самый лучший ,как он сам про себя говорит.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > zigbert 10 февраля 2019, 21:34

      Так и игроки Спартака, кто пользовался его услугами, говорили то же самое.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > derrik2000 10 февраля 2019, 21:54

      К сожалению хороших отзывов о его работе я не слышал. Но после того как его уволили ,он принялся за критику в адрес руководства Спартака и тренерского штаба. Для хорошего специалиста реклама не требуется и если он чего то стоит ,то будет востребован в других клубах. Этого пока не происходит.

      2
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      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > zigbert 10 февраля 2019, 22:09

      Не, я помню. что читал о том, что именно "волшебные иголки Доктора Лю" помогли многим игрокам после серьёзных травм намного быстрее восстановиться, чем. когда восстановление шло обычным, традиционным способом без дополнения в виде "волшебных иголок".
      Сами игроки в своих интервью говорили.
      А что касается "не востребован в других клубах", так это тоже, думаю, косность мышления руководителей медицинских штабов этих клубов и нежелание что-либо новое узнавать.
      И страх - "кабы чего не вышло"

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > derrik2000 10 февраля 2019, 22:30

      Спорить не буду ,возможно он и хороший специалист в своем виде деятельности. Время покажет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 10 февраля 2019, 15:41

      хорошо отхэппибесдили - китайцы объявились в Спартаке))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 февраля 2019, 13:47

      подали блюдо Доширак и ляпнул

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 10 февраля 2019, 12:31

      Интересно, а кто китаец в Спартаке?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry > FRZZ 10 февраля 2019, 20:16

      Ком Ба Ров, Айр Тон)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 10 февраля 2019, 12:29

      Эх , умеют Спартаковские ветераны расслабиться - баня , самогоночка , а здесь похоже еще и грибочки ))))) . Дальше только победа в межгалактическом турнире )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3490

      serhio80 > VVM1964 10 февраля 2019, 14:25

      По мнению ВЦИОМ победу в межгалактическом турнире одержит Зенит) по правилам межгактического чемпионата для победы нужно занять пятое место)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 10 февраля 2019, 12:29

      Где бы ты не находись...
      Снова будет в рот ..бись...

      редкая тварь...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 10 февраля 2019, 11:50

      Хороший вопрос: много ли в «Спартаке» китайцев? Или Ещенко только русских и бразильцев различает, все остальные китайцы...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 10 февраля 2019, 10:35

      Я что то про трансфер китайца пропустил?

      7
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 10 февраля 2019, 10:33

      Китайцами? О_о

      6
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