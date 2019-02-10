Ещенко – о «Спартаке»: «Очень рад находиться в этой команде – с русскими, с китайцами, с бразильцами»

Защитнику «Спартака» Андрею Ещенко 9 февраля исполнилось 35 лет. Клуб поздравил российского футболиста с днем рождения.

«Всем большое спасибо. Мне 18 лет. Я очень рад находиться в этой команде – с русскими, с китайцами, с бразильцами. Думаю, мы с нашим тренерским штабом, с помощниками, добьемся тех целей, которых достойны. «Спартак» – чемпион!» – сказал Ещенко.

Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года.

В этом сезоне игрок провел за красно-белых девять матчей, но не отметился результативными действиями.