«Балтика»: «Видимо, финансы для Давыдова перевешивают спорт»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев сообщил, что клубу не удается договориться об условиях контракта с нападающим «Спартака» Денисом Давыдовым.

«По ситуации с Денисом Давыдовым сдвигов нет. Он находится в расположении «Спартака». Денис отказывается идти на условия «Спартака» по расторжению контракта. У нас до конца заявки осталось не так много времени, поэтому можем ждать его не более пяти дней.

Мы ему сказали, если хочет перезапустить карьеру, пусть переходит к нам, поиграет на новом стадионе. Но, видимо, финансовая составляющая для него перевешивает спортивную. Если согласится на условия «Спартака», то мы его примем, но, повторюсь, мы готовы ждать максимум пять дней», – сказал Качукаев.