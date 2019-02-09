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    «Балтика»: «Видимо, финансы для Давыдова перевешивают спорт»

    Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев сообщил, что клубу не удается договориться об условиях контракта с нападающим «Спартака» Денисом Давыдовым.

    «По ситуации с Денисом Давыдовым сдвигов нет. Он находится в расположении «Спартака». Денис отказывается идти на условия «Спартака» по расторжению контракта. У нас до конца заявки осталось не так много времени, поэтому можем ждать его не более пяти дней.

    Мы ему сказали, если хочет перезапустить карьеру, пусть переходит к нам, поиграет на новом стадионе. Но, видимо, финансовая составляющая для него перевешивает спортивную. Если согласится на условия «Спартака», то мы его примем, но, повторюсь, мы готовы ждать максимум пять дней», – сказал Качукаев.

    • Контракт Давыдова со «Спартаком» истекает летом 2019 года.
    • Ранее сообщалось, что красно-белые не будут продлевать соглашение с россиянином.
    • «Балтика» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    09.02.2019 15:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +223

      Cupota 9 февраля 2019, 21:02

      После отмены лимита всем этим зажравшимся давыдовым, кокориным и дзюбам придется сильно умерить аппетиты. Многочисленные негры будут гораздо дешевле и намного мотивированней бревноватых россиян.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 9 февраля 2019, 18:22

      Количество обладателей состояний (россиян), равных или превышающих $1 млрд, выросло за 2018 год с 77 до 106 человек.
      ------------------------
      Вот где пахать надо, Тажутдин Качукаев. Привлекать спонсоров и не ныть, что русский Месси за бесплатно играть за вас не желает. А то сидим ровно и ждём, пока федун уговорит за свои деньги САМОГО Давыдова поиграть на новом стадионе в Калининграде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      overlom 9 февраля 2019, 17:36

      Отказывается играть за кров над головой и еду? Но зато на новом стадионе...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2919

      Play 9 февраля 2019, 17:28

      Ждёт предложения от Барселоны

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 17:06

      Скорей всего будет искать более выгодный для себя вариант.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 9 февраля 2019, 16:26

      Благодаря лимиту финансы перевешивают спорт почти у всех российских футболеров.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 февраля 2019, 16:08

      Перезапустить карьеру можно попробовать, но только не в "Балтике", где финансы поют романсы. Тренеры меняются не один раз в году и постоянная миграция игроков.

      9
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