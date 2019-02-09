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    Жирков: «Лучший игрок, с которым приходилось играть? Акинфеев»

    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков ответил на блиц-опрос. 35-летний россиянин назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим футболистом, с которым ему приходилось играть.

    – Лучший игрок, с кем вам приходилось играть в одной команде?

    – Акинфеев.

    – Кто из нынешнего состава «Зенита» бегает быстрее Жиркова?

    – Все.

    – Кто может перешутить Дзюбу?

    – Никто.

    – Даже Черчесов?

    – Точно нет.

    – Кого из игроков РПЛ сложнее всего обыграть один в один?

    – Фернандеса.

    – В Англии жить скучно?

    – Да.

    – Осень-весна или весна-осень?

    – Весна-осень.

    – Михаил Круг или Элджей?

    – Круг.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.02.2019 15:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +96

      vlad10180v 9 февраля 2019, 20:05

      Если ты баран то это на всегда! бухбах это к тебе относится

      0
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      ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух > vlad10180v 10 февраля 2019, 13:10

      А ты Влад - придурковат? Это, наверно, тоже навсегда.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 9 февраля 2019, 16:29

      Получается, Акинфеев сильнее любого игрока из чемпионского состава Челси, в котором Юра играл ?

      -2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Бухбух 9 февраля 2019, 17:14

      Здесь пишется о личностном моменте взаимоотношений между игроками.

      2
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