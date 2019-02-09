Жирков: «Лучший игрок, с которым приходилось играть? Акинфеев»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков ответил на блиц-опрос. 35-летний россиянин назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим футболистом, с которым ему приходилось играть.

– Лучший игрок, с кем вам приходилось играть в одной команде?

– Акинфеев.

– Кто из нынешнего состава «Зенита» бегает быстрее Жиркова?

– Все.

– Кто может перешутить Дзюбу?

– Никто.

– Даже Черчесов?

– Точно нет.

– Кого из игроков РПЛ сложнее всего обыграть один в один?

– Фернандеса.

– В Англии жить скучно?

– Да.

– Осень-весна или весна-осень?

– Весна-осень.

– Михаил Круг или Элджей?

– Круг.