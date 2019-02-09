Жирков: «Лучший игрок, с которым приходилось играть? Акинфеев»

Если ты баран то это на всегда! бухбах это к тебе относится
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков ответил на блиц-опрос. 35-летний россиянин назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим футболистом, с которым ему приходилось играть.
– Лучший игрок, с кем вам приходилось играть в одной команде?
– Акинфеев.
– Кто из нынешнего состава «Зенита» бегает быстрее Жиркова?
– Все.
– Кто может перешутить Дзюбу?
– Никто.
– Даже Черчесов?
– Точно нет.
– Кого из игроков РПЛ сложнее всего обыграть один в один?
– Фернандеса.
– В Англии жить скучно?
– Да.
– Осень-весна или весна-осень?
– Весна-осень.
– Михаил Круг или Элджей?
– Круг.