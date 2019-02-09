Селихов: «Равнодушных в «Спартаке» нет. Это самое важное»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о своих планах на будущее. В мае 2018 года голкипер получил разрыв ахиллова сухожилия и пропустил около девяти месяцев.

– Мечтаю сыграть официальный матч и жду не дождусь, когда это произойдет. И, конечно, надеюсь, что команда будет показывать интересную игру и побеждать.

– В чемпионате у «Спартака» ударный промежуточный старт. Чередой идут матчи с «Краснодаром», «Динамо», «Зенитом». Плюс важный ответный поединок на Кубок с «Уралом».

– Говорят, как начнешь, так и дальше пойдет. Будем стараться. Равнодушных в команде нет – и это самое важное.