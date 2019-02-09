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    Селихов: «Равнодушных в «Спартаке» нет. Это самое важное»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о своих планах на будущее. В мае 2018 года голкипер получил разрыв ахиллова сухожилия и пропустил около девяти месяцев.

    – Мечтаю сыграть официальный матч и жду не дождусь, когда это произойдет. И, конечно, надеюсь, что команда будет показывать интересную игру и побеждать.

    – В чемпионате у «Спартака» ударный промежуточный старт. Чередой идут матчи с «Краснодаром», «Динамо», «Зенитом». Плюс важный ответный поединок на Кубок с «Уралом».

    – Говорят, как начнешь, так и дальше пойдет. Будем стараться. Равнодушных в команде нет – и это самое важное.

    Источник: «Bobsoccer»

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    09.02.2019 15:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 16:55

      Да уж легких матчей не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 февраля 2019, 15:45

      Это было заметно по тем событиям, которые были в Спартаке при Каррере в последние месяцы его пребывания в команде.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 9 февраля 2019, 15:25

      Услышал я что-нибудь подобное от Глушакова - обхохотался бы!

      2
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