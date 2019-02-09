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    Мбаппе: «ПСЖ» создал сильную команду, но для победы в Лиге чемпионов этого недостаточно»

    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе уверен, что у его команды есть шансы на победу в Лиге чемпионов.

    «Победить в Лиге чемпионов непросто, мы должны продолжать борьбу и никогда не сдаваться. Думаю, наше время придет, но не стоит слишком торопиться. Нужно просто продолжать в том же духе.

    Лигу чемпионов выигрывают на футбольном поле. Все зависит от нашей команды, мы должны делать свою работу. Мы создали действительно сильную команду. Думаю, это заметно. Теперь мы должны идти дальше, ведь этого недостаточно, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

    Мы становимся сильнее, прогрессируем, работаем каждый день. Нужно продолжать двигаться в этом направлении», – заявил нападающий.

    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
    • Первый матч пройдет 12 февраля в Англии, ответный – 6 марта во Франции.

    Источник: FourFourTwo

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    09.02.2019 08:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39

      Bersa 9 февраля 2019, 12:53

      Правда нужны яйца

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