Уткин: «Жирков не попал в заявку «Зенита» на плей-офф Лиги Европы из-за того, что клуб включил в нее Кокорина»

Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал, почему «Зенит» не включил в заявку на плей-офф Лиги Европы защитника Юрия Жиркова. Это связано с другим футболистом команды.

«Зенит» включил Александра Кокорина в заявку на плей-офф Лиги Европы. Из-за этого вне списка оказался Жирков. Он полностью здоров, но ему не хватило места в заявке. Получается, что «Зенит» поддержал Кокорина, но забыл про здорового игрока, который может пригодиться», – сказал Уткин.