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    Уткин: «Жирков не попал в заявку «Зенита» на плей-офф Лиги Европы из-за того, что клуб включил в нее Кокорина»

    Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал, почему «Зенит» не включил в заявку на плей-офф Лиги Европы защитника Юрия Жиркова. Это связано с другим футболистом команды.

    «Зенит» включил Александра Кокорина в заявку на плей-офф Лиги Европы. Из-за этого вне списка оказался Жирков. Он полностью здоров, но ему не хватило места в заявке. Получается, что «Зенит» поддержал Кокорина, но забыл про здорового игрока, который может пригодиться», – сказал Уткин.

    • Кокорин отбывает арест в СИЗО и пробудет там как минимум до апреля.
    • «Зенит» стартует в плей-офф Лиги Европы 12 февраля.
    • Жирков в текущем сезоне не вышел на поле в официальном матче ни разу.

    Источник: YouTube-канал «Эхо Москвы»

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    08.02.2019 21:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2019, 16:54

      В очередной раз убеждаюсь в Зените работают не профессионалы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 9 февраля 2019, 16:17

      В заявку можно было внести только три изменения. Вписали трёх новичков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 09:07

      Кто же знал что все так обернется.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -27

      kostinegor 9 февраля 2019, 03:52

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://tiny.cc/miopres

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 8 февраля 2019, 22:08

      Олигофрения в степени выраженной дебильности. Плюс - злоупотребление веселящим газом из трубы.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 февраля 2019, 22:07

      еще одно подтверждение что все поставлено на чемпионат

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 февраля 2019, 21:54

      Для Зенита все закончится очень быстро, поэтому нет разницы Кокорин или Жирков!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 8 февраля 2019, 21:50

      папик верит в своего мальчика,только вот это может быть единственный матч по весне в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 февраля 2019, 21:41

      дебилы !

      2
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