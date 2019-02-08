Мне нeдaвнo на форуме посоветовали попробовать новый инновационный способ подкачать тeлo с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;) Попробуйте! не пожалеете!вот--- https://upl.pp.ua/presblog
«Зенит» провел последний товарищеский матч перед стартом в плей-офф Лиги Европы. Россияне победили норвежский «Сарпсборг».
Нападающие зенитовцев голами не отметились. Встреча в Стамбуле с «Фенербахче» состоится 12 февраля.
Товарищеский матч
Сарпсборг (Норвегия) – Зенит (Россия) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Набиуллин, 2; 0:2 – Ригони, 64; 1:2 – Салвесен, 79.