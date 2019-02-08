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    Товарищеский матч. «Зенит» перед игрой с «Фенербахче» обыграл «Сарпсборг»

    «Зенит» провел последний товарищеский матч перед стартом в плей-офф Лиги Европы. Россияне победили норвежский «Сарпсборг».

    Нападающие зенитовцев голами не отметились. Встреча в Стамбуле с «Фенербахче» состоится 12 февраля.

    Товарищеский матч

    Сарпсборг (Норвегия) – Зенит (Россия) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Набиуллин, 2; 0:2 – Ригони, 64; 1:2 – Салвесен, 79.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2019 19:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -27

      kostinegor 9 февраля 2019, 03:52

      Мне нeдaвнo на форуме посоветовали попробовать новый инновационный способ подкачать тeлo с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;) Попробуйте! не пожалеете!вот--- https://upl.pp.ua/presblog

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 8 февраля 2019, 20:48

      С ПОБЕДОЙ ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ ЗЕНИТА!!!!

      1
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 8 февраля 2019, 20:13

      Предсезонка "впечатляет" ...

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 20:00

      Теперь хотя бы так же сыграть с Фенером.

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 8 февраля 2019, 21:00

      счет 1:3

      2
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > zigbert 8 февраля 2019, 22:08

      Однако , думаю посложнее соперник будет .

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > VVM1964 9 февраля 2019, 00:38

      Значительно, но мы Зенит и этим всё сказано!

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