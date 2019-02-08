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    «ПСЖ» надеется подписать Канте летом. Игрок не исключает ухода из «Челси»

    «ПСЖ» возобновит попытки приобрести полузащитника «Челси» Н’Голо Канте в летнее трансферное окно, утверждает Le 10 Sport.

    По информации источника, у француза не очень хорошие отношения с главным тренером команды Маурицио Сарри, поэтому он не исключает вариант с переездом из Лондона в столицу Франции.

    • В ноябре прошлого года футболист продлил контракт с «Челси» до 2023 года.
    • В текущем сезоне Канте провел за синих 32 матча, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

    Источник: Le 10 Sport

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    08.02.2019 17:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 9 февраля 2019, 17:16

      Игрок продлил контракт,видать 8 февраля день утятина,Коута рассматривает продать,Псж надеется подписать игрока который продлил контракт с клубом.

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 8 февраля 2019, 19:46

      Утятина жирнющая.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 февраля 2019, 19:18

      Как бы летом не ушли самого Сарри. В Челси это делают легко и непринуждённо. Сейчас там атмосфера напряжённая между тренером и группой ведущих игроков.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 февраля 2019, 18:25

      давно уже пора ! гробит свою карьеру в этом дне !

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > dinar7777dinar 8 февраля 2019, 19:46

      Всех ишаков уже в кишлаке оседлал? Пора за работу.)))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Shotlandets86 8 февраля 2019, 21:42

      в кишлаке? не знал что в татарстане есть кишлаки ! но кому я говорю помойке пропитой. вась вась иди гуляй

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > dinar7777dinar 8 февраля 2019, 22:21

      В Татарстане образованный народ, ты только на кишлак тянешь.)))

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