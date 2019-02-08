«ПСЖ» надеется подписать Канте летом. Игрок не исключает ухода из «Челси»

«ПСЖ» возобновит попытки приобрести полузащитника «Челси» Н’Голо Канте в летнее трансферное окно, утверждает Le 10 Sport.

По информации источника, у француза не очень хорошие отношения с главным тренером команды Маурицио Сарри, поэтому он не исключает вариант с переездом из Лондона в столицу Франции.