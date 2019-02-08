«Вест Хэм» передал полиции доказательства расистских выкриков в адрес Салаха

«Вест Хэм» объявил о передаче полиции доказательств расистских выкриков болельщиков в адрес полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха во время матча 25 тура чемпионата Англии. Поединок состоялся 4 февраля в Лондоне.

«После тщательного и незамедлительного расследования клуб передал полиции Лондона все доказательства и данные по делу оскорбления Салаха на расовой почве. Позиция «Вест Хэма» – такие оскорбления недопустимы и будут пресекаться. Такому поведению нет места и оправдания», – говорится в заявлении клуба.