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    «Вест Хэм» передал полиции доказательства расистских выкриков в адрес Салаха

    «Вест Хэм» объявил о передаче полиции доказательств расистских выкриков болельщиков в адрес полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха во время матча 25 тура чемпионата Англии. Поединок состоялся 4 февраля в Лондоне.

    «После тщательного и незамедлительного расследования клуб передал полиции Лондона все доказательства и данные по делу оскорбления Салаха на расовой почве. Позиция «Вест Хэма» – такие оскорбления недопустимы и будут пресекаться. Такому поведению нет места и оправдания», – говорится в заявлении клуба.

    • Фанатам, оскорблявшим Салаха, запретят посещать футбольные матчи.
    • После 25 туров «Ливерпуль», набрав 62 очка, занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.
    • «Вест Хэм» с 32 очками располагается на 12-й строчке.

    Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»

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    08.02.2019 10:27
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