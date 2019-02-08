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    В Камеруне девять клубов не платят зарплату футболистам более года

    Из отчета FIFPro, Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов, девять клубов из Камеруна имеют огромные задолженности перед своими футболистами и не выплачивают зарплату более года. Всего задолженности перед игроками есть в 24 командах из 33 в двух профессиональных лигах страны.

    «Ситуация катастрофическая. Мы получили звонки от футболистов, которым нечем кормить детей, и это шокирует. Футболисты без зарплат уязвимы к организации договорных матчей»,– заявил экс-игрок «Реала» и «Челси», а ныне президент профсоюза камерунских игроков Жереми Нжитап.

    FIFPro и профсоюз игроков обратились к ФИФА и Камерунской федерации футбола с требованием выплатить долги игрокам как можно скорее и, при необходимости, наложить санкции на клубы-должники.

    • Все клубы получают государственную помощь из фиксированной ежемесячной выплаты на каждого игрока.
    • Ранее у Камеруна отобрали право принимать Кубок Африканских наций в 2019 году.
    • Африканская конфедерация футбола приняла такое решение из-за многочисленных задержек в сроках строительства стадионов и подготовки к соревнованиям.

    Источник: L’Équipe

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    08.02.2019 06:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 14:26

      Что то наши скауты плохо работают ,открылся такой богатый рынок.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 февраля 2019, 08:17

      Все познаётся в сравнении.
      Российским футболистам по 2-3 месяца не заплатили, те в федерацию жаловаться бегут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy > афоня72 8 февраля 2019, 10:34

      Значит руководителям наших клубов, российским футболерам пенок под зад, а камерунцев набрать) они и за 10-ю часть того что нашим платят будут по полю летать

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