В Камеруне девять клубов не платят зарплату футболистам более года

Из отчета FIFPro, Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов, девять клубов из Камеруна имеют огромные задолженности перед своими футболистами и не выплачивают зарплату более года. Всего задолженности перед игроками есть в 24 командах из 33 в двух профессиональных лигах страны.

«Ситуация катастрофическая. Мы получили звонки от футболистов, которым нечем кормить детей, и это шокирует. Футболисты без зарплат уязвимы к организации договорных матчей»,– заявил экс-игрок «Реала» и «Челси», а ныне президент профсоюза камерунских игроков Жереми Нжитап.

FIFPro и профсоюз игроков обратились к ФИФА и Камерунской федерации футбола с требованием выплатить долги игрокам как можно скорее и, при необходимости, наложить санкции на клубы-должники.