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    Сульшер: «Попросил сотрудников базы «МЮ» не называть меня боссом. Меня зовут Уле»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что попросил сотрудников тренировочной базы «МЮ» в Кэррингтоне не называть его боссом.

    «Это все семейные ценности. Вы заботитесь друг о друге, поддерживаете друг друга и, конечно, знаете друг друга.

    Администратор Кэт была первым человеком, которого я увидел, когда прибыл сюда. Потом я встретил персонал, который работал здесь с тех пор, как я был футболистом. Они стали называть меня боссом. Я сказал им: «Прекратите это. Меня зовут Уле. Зовите меня Уле».

    Мы работали вместе и знаем друг друга много лет. Я не хотел, чтобы они называли меня боссом», – сказал Сульшер.

    • 45-летний специалист возглавил «Юнайтед» в декабре прошлого года.
    • Норвежец выступал за «МЮ» с 1996-го по 2007 год.

    Источник: Tribalfootball

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    07.02.2019 13:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 февраля 2019, 15:08

      Если победы продолжатся, вся атмосфера семейная сохранится, пойдут трофеи, то этот парень еще Фергюсона подсидит в звании лучшего тренера в истории МЮ.

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > bset 7 февраля 2019, 17:28

      Ты впереди самолета летишь по времени с выражениями

      0
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > BARCLAYS_APL 7 февраля 2019, 22:13

      Я понимаю. Но пока все круто складывается, почему бы и не помечтать?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 февраля 2019, 14:57

      Главное не перестараться с домашней атмосферой. Сейчас это очень нужно после Моуриньо, который уже типично после себя оставляет депрессию и уныние в раздевалке. Но заигрываться в это не стоит, игроки быстро начнут расхолаживаться, и персонал тоже. Такая уж человеческая суть.

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