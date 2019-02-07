Сульшер: «Попросил сотрудников базы «МЮ» не называть меня боссом. Меня зовут Уле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что попросил сотрудников тренировочной базы «МЮ» в Кэррингтоне не называть его боссом.

«Это все семейные ценности. Вы заботитесь друг о друге, поддерживаете друг друга и, конечно, знаете друг друга.

Администратор Кэт была первым человеком, которого я увидел, когда прибыл сюда. Потом я встретил персонал, который работал здесь с тех пор, как я был футболистом. Они стали называть меня боссом. Я сказал им: «Прекратите это. Меня зовут Уле. Зовите меня Уле».

Мы работали вместе и знаем друг друга много лет. Я не хотел, чтобы они называли меня боссом», – сказал Сульшер.