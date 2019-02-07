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    «Свободу Кокорину». Паредес поддержал бывшего одноклубника

    Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес выступил в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    В своем инстаграме аргентинец выложил совместное с россиянином фото, прикрепив к нему хештеги #Сашамыстобой и #СвободуКокорину.

    В октябре прошлого года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля. Вчера, 6 февраля, суд еще раз продлил арест всех четверых на два месяца – до 8 апреля.

    Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» этой зимой.

    Источник: Инстаграм Леандро Паредеса

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    07.02.2019 12:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 февраля 2019, 17:34

      достали уже эти кричалки УРА-ДАЁШЬ- СВОБОДА- ДАЁШЬ ИГРУ В БУТЫРКЕ

      0
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      Рейтинг: +13

      Geels 1 7 февраля 2019, 14:27

      Если человека судят за то, что пострадал чиновник, то и чиновник должен сидеть за издевательство над человеком ( даже самый " высокий" должен бояться прокурора ), тогда народ заметит равенство всех перед законом...

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Geels 1 7 февраля 2019, 19:45

      Чиновник кого-то избил стулом?

      0
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      Рейтинг: +10

      Экскурсовод > general.lizyukov 11 апреля 2019, 15:27

      Конечно, нет. Чиновник просто "приватизировал" миллиард. И никого не бил стулом. Но кето принес больший вред России?

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      Рейтинг: +10

      Экскурсовод > Экскурсовод 11 апреля 2019, 15:31

      Тем более, что есть равные, а есть более равные, у кого водитель обслуживает жену высокопоставленного чиновника ФСБ. Sapienti sat.

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      Рейтинг: +905

      VVadic 7 февраля 2019, 13:55

      Почему "расследуют" так долго? Дали бы уже условку и разошлись. Чего тянуть???

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 февраля 2019, 13:47

      чем больше шумихи вокруг них тем дольше власти их не отпустят а то и вообще закроют на год два тут уже играет правило принципа

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      Рейтинг: +10

      Экскурсовод > Garrincha58 11 апреля 2019, 15:33

      Согласен

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 февраля 2019, 13:44

      свободу Юрию Деточкину!

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      Рейтинг: +10

      Экскурсовод > Garrincha58 11 апреля 2019, 15:28

      Согласен

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      Рейтинг: +1052

      mig28 7 февраля 2019, 13:12

      #володяневиновен! (полицейский с рублевки)))))
      Может тоже какой-нибудь рэпер текст составит..а вдруг поможет)

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