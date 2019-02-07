«Свободу Кокорину». Паредес поддержал бывшего одноклубника

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес выступил в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

В своем инстаграме аргентинец выложил совместное с россиянином фото, прикрепив к нему хештеги #Сашамыстобой и #СвободуКокорину.

В октябре прошлого года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля. Вчера, 6 февраля, суд еще раз продлил арест всех четверых на два месяца – до 8 апреля.

Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» этой зимой.