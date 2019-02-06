«МЮ» готов утроить Рэшфорду зарплату по новому контракту

Что и говорить ,сейчас Решфорд показывает хорошую игру.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд ранее мог перейти в «Реал».
По информации The Sun, англичанин всерьез обдумывал вариант с переездом в Мадрид, когда «Юнайтед» возглавлял Жозе Моуринью [португальца уволили в декабре].
Теперь же футболист готов обсудить с манкунианцами новый контракт. Клуб, в свою очередь, намерен утроить зарплату форварда, повысив ее до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- Действующее соглашение Рэшфорда с «МЮ» рассчитано до 2020 года с возможностью продления еще на сезон.
- В этом сезоне 21-летний игрок провел за «Манчестер Юнайтед» 30 матчей, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.