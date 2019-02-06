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    «МЮ» готов утроить Рэшфорду зарплату по новому контракту

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд ранее мог перейти в «Реал».

    По информации The Sun, англичанин всерьез обдумывал вариант с переездом в Мадрид, когда «Юнайтед» возглавлял Жозе Моуринью [португальца уволили в декабре].

    Теперь же футболист готов обсудить с манкунианцами новый контракт. Клуб, в свою очередь, намерен утроить зарплату форварда, повысив ее до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    • Действующее соглашение Рэшфорда с «МЮ» рассчитано до 2020 года с возможностью продления еще на сезон.
    • В этом сезоне 21-летний игрок провел за «Манчестер Юнайтед» 30 матчей, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: The Sun

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    06.02.2019 18:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 11:15

      Что и говорить ,сейчас Решфорд показывает хорошую игру.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 февраля 2019, 20:15

      За Рэшфорда надо по бороться, он очень перспективен и хорош для "МЮ".

      3
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