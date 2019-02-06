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    «Вест Хэм» начал расследование расистских проявлений в адрес Салаха во время матча с «Ливерпулем»

    «Вест Хэм» начал расследование по итогам матча 25-го тура АПЛ (1:1) с «Ливерпулем».

    После игры в соцсетях опубликовали видео с игры, на котором слышно, как болельщики выкрикивают расистские оскорбления в сторону нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

    В «Вест Хэме» заявили, что придерживаются политики абсолютной нетерпимости к любым формам насильственного или оскорбительного поведения, и на стадионе нет места для подобного поведения.

    «Мне было противно то, что я услышал. Такие люди не заслуживают находиться в нашем обществе, не говоря уже о футбольных матчах», – сказал пользователь, выложивший видео.

    Полиция в курсе произошедшего.

    Источник: BBC

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    06.02.2019 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 февраля 2019, 19:43

      В Европе расизм???????? Обалдеть!!! А говорили что расизм только в России!!!!

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