«Вест Хэм» начал расследование расистских проявлений в адрес Салаха во время матча с «Ливерпулем»

«Вест Хэм» начал расследование по итогам матча 25-го тура АПЛ (1:1) с «Ливерпулем».

После игры в соцсетях опубликовали видео с игры, на котором слышно, как болельщики выкрикивают расистские оскорбления в сторону нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

В «Вест Хэме» заявили, что придерживаются политики абсолютной нетерпимости к любым формам насильственного или оскорбительного поведения, и на стадионе нет места для подобного поведения.

«Мне было противно то, что я услышал. Такие люди не заслуживают находиться в нашем обществе, не говоря уже о футбольных матчах», – сказал пользователь, выложивший видео.

Полиция в курсе произошедшего.