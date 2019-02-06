Бартомеу: «Барселона» продлит контракт с Месси тогда, когда он решит»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сказал, что клуб не спешит с продлением контракта с нападающим Лионелем Месси.

«Контракт Месси истекает через два года. Но, учитывая то, как он играет, он будет выступать еще много лет.

Лео умный, он умеет измерять вещи. Если он чувствует себя хорошо, он скажет нам об этом.

Мы продлим его соглашение тогда, когда он решит. Месси – лучший игрок в истории», – сказал Бартомеу.