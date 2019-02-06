Бартомеу: «Барселона» продлит контракт с Месси тогда, когда он решит»

Месси может уйти из Барселоны только в конце карьеры. Как например это сделал Иньеста.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сказал, что клуб не спешит с продлением контракта с нападающим Лионелем Месси.
«Контракт Месси истекает через два года. Но, учитывая то, как он играет, он будет выступать еще много лет.
Лео умный, он умеет измерять вещи. Если он чувствует себя хорошо, он скажет нам об этом.
Мы продлим его соглашение тогда, когда он решит. Месси – лучший игрок в истории», – сказал Бартомеу.
- Аргентинец выступает за каталонцев с 2005 года.
- В этом сезоне Месси провел за сине-гранатовых 27 матчей, забил 29 голов и сделал 17 результативных передач.
- Контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.