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    Бартомеу: «Барселона» продлит контракт с Месси тогда, когда он решит»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу сказал, что клуб не спешит с продлением контракта с нападающим Лионелем Месси.

    «Контракт Месси истекает через два года. Но, учитывая то, как он играет, он будет выступать еще много лет.

    Лео умный, он умеет измерять вещи. Если он чувствует себя хорошо, он скажет нам об этом.

    Мы продлим его соглашение тогда, когда он решит. Месси – лучший игрок в истории», – сказал Бартомеу.

    • Аргентинец выступает за каталонцев с 2005 года.
    • В этом сезоне Месси провел за сине-гранатовых 27 матчей, забил 29 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Cope

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    06.02.2019 17:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 11:09

      Месси может уйти из Барселоны только в конце карьеры. Как например это сделал Иньеста.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > zigbert 7 февраля 2019, 13:24

      Только вот вопрос, где у него этот конец карьеры?! Хотелось бы еще сезонов пять от него веселья, так как лучше игрока в ближайшее время вряд ли увидим!

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 февраля 2019, 20:46

      Величие Месси говорит само о себе и его значимость для клуба очевидна. Политика Бартомеу в этом отношении более понятней, чем политика Переса! Несомненно, что Роналду мог бы еще порадовать своих фанатов не один сезон, но видимо для Переса деньги оказались важнее, к сожалению..!

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