Обвинение выступило за продление ареста Кокорину и Мамаеву

Сегодня в суде проходит заседание, на котором рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.

Обвинение заявило, что считает продление ареста обоснованным и законным.

В октябре все четверо были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы. 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля.