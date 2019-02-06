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    Обвинение выступило за продление ареста Кокорину и Мамаеву

    Сегодня в суде проходит заседание, на котором рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.

    Обвинение заявило, что считает продление ареста обоснованным и законным.

    В октябре все четверо были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы. 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2019 13:09
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 февраля 2019, 17:43

      А в чем заключается обоснование следствия о продление ареста?

      0
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > vladimir-7 6 февраля 2019, 22:24

      Пиявки присосавшиеся к этому делу еще не накушались (((

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 6 февраля 2019, 15:08

      Годик посидят и можно выпускать. Сейчас рановато этих петуханов выпускать.
      Мне нравится когда Кокора всех обзывает баранами и они же его защищают. Ей богу наш народ отупел

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 февраля 2019, 14:40

      спасибо тебе виталик мудко что в россии за рос паспорт вот эти убогие и получают такое бабло и еще понтуются петушки. ущербные сидите дальше в российском футболе что с вами что без вас РАЗНИЦЫ НИКАКОЙ !

      5
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      ...
      Рейтинг: +134

      RUSSIANPOWER > dinar7777dinar 6 февраля 2019, 14:49

      Полностью согласен. И ещё кроме себя никого за людей не принимают, считаю себя выше простых смертных. Пусть осядут немного..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      RUSSIANPOWER > dinar7777dinar 6 февраля 2019, 15:32

      Два минуса поставили мне за комментарий Миша13 и Путник13, думаю это Кокорин и Мамаев. Это все буквы и цифры, которые они знают..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > RUSSIANPOWER 6 февраля 2019, 18:07

      их глоры !! бестолковые люди.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 6 февраля 2019, 14:28

      Не, не выпустят 8 февраля. Для будущего полнометражного фильма еще посидеть надо. Который будет основан на реальных событиях, взорвёт российские экраны, в котором по сюжету, молодой адвокат вытаскивает из тюрьмы двух игроков, политически впутанных в непонятную историю (вроде виновных, но не настолько чтобы так гнобить) и ... Короче в лучших традициях американского кино подобного жанра. Может потом и оскара возьмет. Премьера уже скоро, а пока Live сценарий.
      Кора сын к отцу пришел,
      И спросил Кокора,
      Пиз..ть стулом хорошо, или
      Пиз..ть стулом плохо?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      RUSSIANPOWER > DMитрий 6 февраля 2019, 14:41

      Мамаева сыграет Алексей Панин, а Кокорина сыграет какая-нибудь собака дворовая. Кино будет 18+

      3
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      Рейтинг: +144

      Glebson 6 февраля 2019, 14:01

      Кому нужна эта показательная порка???
      Пора уже давно было договориться, парни отсидели сверх срока. Видимо, хотят выжать из них очень много денег...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > Glebson 6 февраля 2019, 15:00

      Ничего они не отсидели, вот на зоне и посидят и подумают....уроком будем... нечего их жалеть...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +144

      Glebson > Andrering87 7 февраля 2019, 15:37

      Я их не жалею ни в коем случае. Медийные люди тем более не вправе так себя вести, но они уже отсидели, и, уверен, сделали выводы.
      В конце концов, можно было их на принудительные работы отправить.

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 6 февраля 2019, 13:51

      Да хорош уже... Это уже на шоу похоже (аля "дом2"). Уродов выпускают, которые напиз*** денег у государства. Достаточно уже.

      6
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 6 февраля 2019, 13:51

      Особо опасные преступники.
      Пора уже выпускать, не смешно уже.

      8
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 6 февраля 2019, 13:41

      пускай до НГ сидят

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 февраля 2019, 13:32

      С Одесского кичмана бежали два уркана
      Бежали два уркана в дальний путь ...... надеюсь они знают эту блатную песню

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 6 февраля 2019, 13:23

      Да и срать на них

      2
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