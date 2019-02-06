Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кокорина и Мамаева привезли на заседание суда. Игрокам могут продлить арест

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыли на заседание суда. Футболистов привезли из СИЗО на автозаке.

    Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста игрокам.

    В октябре Мамаев и Кокорин были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы. 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2019 12:16
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 6 февраля 2019, 17:29

      Ну, судей и прокуроров тоже понять можно. У этих денег куры не клюют, а взятки предлагаются смешные - за одного 10 миллионов (РУБЛЕЙ!!!), за другого вообще семь. Нет, не пора ещё.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 6 февраля 2019, 15:29

      Какого черта этот цирк. Осудить давно пора зачем тянут. Чтобы деньги тянут пока еще только обвиняемые. После суда отправять в колоннию и никто деньги не дасть этим. Вот и играют с ними

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 6 февраля 2019, 15:27

      Никаких причин держать их нет,не юридических ,не политических.Один вред, для имиджа государства,для нашего футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 февраля 2019, 13:18

      толку то от этих убогих петушков. кривоногие стыдно даже назвать их футболистами. ничего в российский футбол не принесли ! так что пусть сидят !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 февраля 2019, 13:06

      мамай оброс на ленина теперь похож суд учтёт эту внешность

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 6 февраля 2019, 12:59

      Ну и...Как говорил Валерий..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 6 февраля 2019, 12:56

      Ставлю, что продлят. Могли бы и не устраивать это шоу, поберечь технику, лишний раз не гонять и нервы парням не портить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 6 февраля 2019, 12:49

      Какая шикарная машинка,не каждый себе такую может позволить.Да еще и с охраной....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 6 февраля 2019, 12:29

      Вот перегнули палку с их воспитанием. По моему эффект будет обратный, когда их выпустят (а их я надеюсь когда-то выпустят) будут на руках носить как жерт репрессий. Пора заканчивать этот цирк.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 6 февраля 2019, 12:25

      Теле шоу началось, чуть позже сообщат: - они вошли в здание суда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11