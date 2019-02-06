Кокорина и Мамаева привезли на заседание суда. Игрокам могут продлить арест

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыли на заседание суда. Футболистов привезли из СИЗО на автозаке.

Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста игрокам.

В октябре Мамаев и Кокорин были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы. 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля.