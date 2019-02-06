Кокорина и Мамаева привезли на заседание суда. Игрокам могут продлить арест

Ну, судей и прокуроров тоже понять можно. У этих денег куры не клюют, а взятки предлагаются смешные - за одного 10 миллионов (РУБЛЕЙ!!!), за другого вообще семь. Нет, не пора ещё.
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыли на заседание суда. Футболистов привезли из СИЗО на автозаке.
Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста игрокам.
В октябре Мамаев и Кокорин были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы. 5 декабря суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля.
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— СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 6 февраля 2019 г.