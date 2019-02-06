Президент «Барселоны» Бертомеу: «Мы не рассматриваем Неймара»

После такого некрасивого ухода из клуба (сразу после продления контракта с Барсой) и попыткой вытрясти бонусы с руководства Барсы за продление договора, не вернется он в Каталонию. Пусть давится баблом вместе со своим ушлым папашкой.
А если летом не перейдет в Сити или Реал, можно будет ставить жирную точку в его амбициях на золотой мяч, всегда будет позади Роналду и Месси. Даже своего соотечественника Роналдо не переплюнет.
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бертомеу опроверг слухи о возможном возвращении в команду форварда Неймара.
«Я ни разу не говорил ни с ним, ни с его отцом, и он не звонил мне по поводу возвращения в «Барсу». Мы готовимся к следующему сезону и не рассматриваем Неймара. Он игрок «ПСЖ» и я не думаю, что парижане захотят избавиться от такого игрока», – заявил Бертомеу.
- Бразилец перешел в «ПСЖ» летом 2017 года.
- Трансфер до сих является самым крупным в мировом футболе – размер сделки составил 222 миллиона евро.
- Переговоры о любой деятельности сына ведет лично отец Неймара.