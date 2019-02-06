Президент «Барселоны» Бертомеу: «Мы не рассматриваем Неймара»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бертомеу опроверг слухи о возможном возвращении в команду форварда Неймара.

«Я ни разу не говорил ни с ним, ни с его отцом, и он не звонил мне по поводу возвращения в «Барсу». Мы готовимся к следующему сезону и не рассматриваем Неймара. Он игрок «ПСЖ» и я не думаю, что парижане захотят избавиться от такого игрока», – заявил Бертомеу.