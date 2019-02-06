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    Президент «Барселоны» Бертомеу: «Мы не рассматриваем Неймара»

    Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бертомеу опроверг слухи о возможном возвращении в команду форварда Неймара.

    «Я ни разу не говорил ни с ним, ни с его отцом, и он не звонил мне по поводу возвращения в «Барсу». Мы готовимся к следующему сезону и не рассматриваем Неймара. Он игрок «ПСЖ» и я не думаю, что парижане захотят избавиться от такого игрока», – заявил Бертомеу.

    • Бразилец перешел в «ПСЖ» летом 2017 года.
    • Трансфер до сих является самым крупным в мировом футболе – размер сделки составил 222 миллиона евро.
    • Переговоры о любой деятельности сына ведет лично отец Неймара.

    Источник: El Partidazo de COPE

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    06.02.2019 10:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 6 февраля 2019, 18:33

      После такого некрасивого ухода из клуба (сразу после продления контракта с Барсой) и попыткой вытрясти бонусы с руководства Барсы за продление договора, не вернется он в Каталонию. Пусть давится баблом вместе со своим ушлым папашкой.
      А если летом не перейдет в Сити или Реал, можно будет ставить жирную точку в его амбициях на золотой мяч, всегда будет позади Роналду и Месси. Даже своего соотечественника Роналдо не переплюнет.

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 6 февраля 2019, 17:35

      Неймар вырос из уровня барселоны, его уход был логичен

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 16:38

      Хотя бы Бертомеу ,развеял эти слухи.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zigbert 6 февраля 2019, 17:18

      Это уже не первое официальное заявление от руководства Барсы. Видимо, им самим уже надоело бредни в СМИ читать, которые ещё лет 5 будут сватать Неймара в Барсу при первой же возможности. Каждый зарабатывает на хлеб, как умеет)

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 6 февраля 2019, 14:05

      Ну так он барсе нафиг не нужен. Игрок хороший.. но ,слишком много НО,

      3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 6 февраля 2019, 12:30

      Безумно дорогая капризная игрушка.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 февраля 2019, 11:05

      если честно , вокруг неймара пока одни симуляции и нехорошая репутация....

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