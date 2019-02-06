Адвокат Мамаева: «Надеюсь, весы Фемиды перевесят в сторону обвиняемых»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, высказался относительно сегодняшнего слушания по делу о возможном продлении срока заключения под стражу его клиента, а также форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Вопрос в том, насколько суд применит меры контрольного реагирования. Кредит доверия, который суд давал следствию, уже исчерпан, поэтому нужно реагировать на нарушения, в том числе прав на длительное ограничение свободы.

Надеюсь, что завтра [6 февраля] что-то изменится, но, учитывая современные реалии и специфику этого дела, верится в это мало. Но все бывает, надеюсь, что весы Фемиды перевесят в сторону обвиняемых», – заявил адвокат.