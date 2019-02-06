Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адвокат Мамаева: «Надеюсь, весы Фемиды перевесят в сторону обвиняемых»

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, высказался относительно сегодняшнего слушания по делу о возможном продлении срока заключения под стражу его клиента, а также форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    «Вопрос в том, насколько суд применит меры контрольного реагирования. Кредит доверия, который суд давал следствию, уже исчерпан, поэтому нужно реагировать на нарушения, в том числе прав на длительное ограничение свободы.

    Надеюсь, что завтра [6 февраля] что-то изменится, но, учитывая современные реалии и специфику этого дела, верится в это мало. Но все бывает, надеюсь, что весы Фемиды перевесят в сторону обвиняемых», – заявил адвокат.

    • Мамаев и Кокорин были арестованы на два месяца в октябре за участие в нескольких драках в Москве.
    • В декабре суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил пребывание футболистов в СИЗО до 8 февраля.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2019 08:28
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 13:48

      Теперь даже трудно предугадать что будет дальше.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 февраля 2019, 13:06

      Цирк да и только !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 6 февраля 2019, 12:33

      ...весы Фемиды перевесят в сторону обвиняемых... и раздавят ненароком.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 февраля 2019, 12:20

      шПаку - настоящих гопников встретить в подворотне ,...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > 84aivengo 6 февраля 2019, 13:14

      они по коридорам ходят а не подворотнях так что мимо за….тся ждать их

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 февраля 2019, 11:57

      какие там нах реагирования у суда ? нашёл чем пугать их Суд как решит так и будет пешка типа тебя не решает тут ясно бушман

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 6 февраля 2019, 09:17

      Опять на два месяца продлят, а потом отпустят, как отсидевших свое.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 февраля 2019, 08:57

      хватит уже мурыжить парней....

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 февраля 2019, 08:44

      На этих весах разные гири...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 6 февраля 2019, 08:34

      99% что продлят срок заключения...жалко ребят, играть должны а не сидеть..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 6 февраля 2019, 08:49

      Кому играть, а кому сидеть решает тренер. А в этом случае судья...

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубик Докоян 6 февраля 2019, 09:05

      Да хватит уже, насиделись...Я бы этого шПака тоже дрыном по хрептине лупанула...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 6 февраля 2019, 09:15

      Где-то считают, что нет... И по всей видимости готовят обвинительный приговор по уже отбывшему сроку наказания. Обычно вы стараетесь глаза выцарапать, а ты дрыном по хребтине... ))) Саня вот за стул схватился и чем всё это закончилось. К сожалению рядом не оказалось в последствии опытных и порядочных адвокатов, а пиарщики и разводилы. Иначе бы они выбрали другую линию защиты.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 6 февраля 2019, 09:38

      Тебе на память по жизни : "Ум увлечённый слой, теряет силу ума."

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубик Докоян 6 февраля 2019, 09:52

      Скудный ум приносит и плоды скудные...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 6 февраля 2019, 10:00

      В этом случае за судьёй только последнее слово..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 6 февраля 2019, 10:00

      Всё от ума идёт, если люди дружат с головой, то и проблем меньше по жизни. Иногда скудный ум становится наследником богатства, порой не на долго...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 6 февраля 2019, 10:03

      Серёжа, мы же с тобой знаем, что последнее слово за другими, а судья его просто озвучит...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 6 февраля 2019, 10:06

      А Я про что!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 6 февраля 2019, 10:09

      Двояко можно толковать твою фразу насчёт судьи.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 6 февраля 2019, 10:33

      Так судьи тоже разные бывают..а вдруг!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 6 февраля 2019, 12:09

      Сомневаюсь,что судья там что то решает.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11